August Banegas, de Dalt Vila a la Guerra Civil cuadro a cuadro

El francés Édouard Manet es considerado uno de los padres del impresionismo; el estadounidense Richard Estes, uno de los principales representantes del hiperrealismo, y el noruego Edvard Munch, uno de los precursores del expresionismo. En cambio, August Banegas Martínez (Barcelona, 1945) es un artista que, “a causa de sus inquietudes, cambia constantemente de técnicas pictóricas”. “Viven muchos pintores dentro de mí”, reconoce con simpatía el pintor, afincado en Ibiza desde mediados de la década de los setenta.

Un total de 34 cuadros de Banegas —“la mayoría nuevos, aunque algunos pertenecen a colecciones antiguas, como el titulado 'Desde mis tuétanos'”— forman parte de su exposición 'Sentiments'. Los lienzos, de distintos tamaños, cuelgan sobre las paredes de Sa Nostra Sala. Precisamente, la sala de exposiciones del Consell de Ibiza, ubicada en la céntrica calle Aragón, es el espacio elegido para el último proyecto en la isla del experimentado artista catalán.

Banegas, al hablar sobre su última muestra, deja entrever su gran personalidad: “No me interesan ni las modas ni las tendencias. No soy un pintor al uso, ya que no tengo una única forma de expresarme. Mis cuadros no se basan en el estilo de un pintor en concreto. Eso sí, puede ser que haya quien las relacione con un determinado artista”.

Banegas, observa, con mucha atención, uno de sus lienzos. / Juan Antonio Riera

Al margen de la variedad de estilos, otro de los atractivos de 'Sentiments' es el amplio abanico de temáticas. Una de ellas centrada en uno de los principales bienes patrimoniales de Ibiza: Dalt Vila. El artista recuerda que “es un tema que le habían propuesto pintar muchas veces, pero que siempre, hasta ahora, había rechazado al considerarlo demasiado recurrente”. Sin embargo, al final decidió “acceder, aunque con un enfoque distinto al habitual”.

Una exposición con crítica social

Los cuadros de 'Sentiments' van más allá de Dalt Vila. La crítica social está muy presente. Su gran preocupación por problemas como los conflictos bélicos queda evidenciada en sus lienzos. 'Paredón', un cuadro en el que se muestra una víctima de la Guerra Civil española, es uno de los máximos exponentes: “Es un ejemplo de lo que simbolizan todas las guerras”.

Al lado de 'Paredón' se encuentran colgados dos cuadros de la guerra entre el Estado de Israel y Palestina, todo un ejemplo de una obra que combina actualidad informativa y temática social.

A pesar de la variedad de estilos, Banegas reconoce que en todas sus obras existe un hilo conductor: “Las formas representadas son un rasgo común en mis pinturas”.

Por otro lado, el artista afirma que “todas las obras están pintadas al óleo, algunas de ellas con mezclas de acrílico”.

Pintura de Dalt Vila de Banegas. / Juan Antonio Riera

El comisario de la exposición es Joan Albert Ribas. El director insular de Cultura de Ibiza asiste a la presentación y, con gran convicción, indica que “para contemplar estas obras —en referencia a las de la muestra— hay que dejarse guiar por la intuición, experimentar con la mirada y permitir que sean las emociones las que conduzcan la experiencia”.

El título de la muestra es corto y directo. Hace referencia al compromiso del autor de expresar, a través de la pintura, aspectos humanos.

La inauguración está prevista este jueves, a las 20 horas, en Sa Nostra Sala. Eso sí, los interesados en visitar 'Sentiments' podrán hacerlo hasta el sábado 8 de noviembre, de lunes a viernes, de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

'Sentiments' se convierte así en un espejo emocional donde Banegas proyecta sus inquietudes más íntimas y las de un mundo en constante transformación.