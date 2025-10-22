Los animalistas exigen el cierre definitivo de Can Dog en Ibiza

El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) ha reclamado este miércoles el cierre inmediato y definitivo de Can Dog, el centro de recogida de animales ubicado en el municipio de Sant Joan, tras más de treinta años de denuncias, informes e investigaciones por presuntos casos de maltrato y negligencia en sus instalaciones, según los animalistas.

El coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, ha denunciado públicamente el amparo institucional que, a su juicio, ha permitido que el centro continúe funcionando pese a su largo historial de irregularidades y promesas incumplidas de mejora.

"Treinta años de sufrimiento son suficientes", afirman los animalistas, quienes aseguran que los animales alojados en Can Dog viven en "condiciones inaceptables de suciedad, miedo y abandono", a pesar de las inspecciones realizadas en los últimos años.

Pacma considera que la continuidad del centro representa “un fracaso del sistema de protección animal en Ibiza” y reclama la retirada del núcleo zoológico que permite su actividad, así como la reubicación inmediata y segura de los animales en otros centros “debidamente fiscalizados y con condiciones dignas”.

Llamamiento a las instituciones

El partido animalista insta a la Delegación del Gobierno en Baleares, al Consell de Ibiza y al Ayuntamiento de Sant Joan a asumir sus responsabilidades legales y actuar de manera urgente para garantizar el cumplimiento de la normativa de bienestar animal.