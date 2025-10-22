Los animalistas exigen el cierre definitivo de Can Dog en Ibiza
"Treinta años de sufrimiento son suficientes", afirma el Pacma
El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) ha reclamado este miércoles el cierre inmediato y definitivo de Can Dog, el centro de recogida de animales ubicado en el municipio de Sant Joan, tras más de treinta años de denuncias, informes e investigaciones por presuntos casos de maltrato y negligencia en sus instalaciones, según los animalistas.
El coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, ha denunciado públicamente el amparo institucional que, a su juicio, ha permitido que el centro continúe funcionando pese a su largo historial de irregularidades y promesas incumplidas de mejora.
"Treinta años de sufrimiento son suficientes", afirman los animalistas, quienes aseguran que los animales alojados en Can Dog viven en "condiciones inaceptables de suciedad, miedo y abandono", a pesar de las inspecciones realizadas en los últimos años.
Pacma considera que la continuidad del centro representa “un fracaso del sistema de protección animal en Ibiza” y reclama la retirada del núcleo zoológico que permite su actividad, así como la reubicación inmediata y segura de los animales en otros centros “debidamente fiscalizados y con condiciones dignas”.
Llamamiento a las instituciones
El partido animalista insta a la Delegación del Gobierno en Baleares, al Consell de Ibiza y al Ayuntamiento de Sant Joan a asumir sus responsabilidades legales y actuar de manera urgente para garantizar el cumplimiento de la normativa de bienestar animal.
