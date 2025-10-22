Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza

Alerta amarilla por fuertes vientos de hasta 70 km/h en Ibiza y Formentera

A partir de las seis de la mañana de este jueves

Imagen de archivo de un temporal de viento en Ibiza

Imagen de archivo de un temporal de viento en Ibiza / Marcelo Sastre

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar una alerta amarilla preventiva en Ibiza y Formentera, que estará vigente entre las seis de la mañana y las cuatro de la tarde de este jueves 23 de octubre.

En este caso, el motivo de la alerta es la borrasca 'Benjamín', un temporal de viento que puede provocar rachas de hasta 70 kilómetros por hora, con vientos del oeste y suroeste, y fenómenos costerors, según detalla el organismo público.

Noticias relacionadas y más

La Aemet establece una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se cumplan estas previsiones. Por contra, se descarta que caigan precipitaciones sobre las Pitiusas, que aún siguen recuperándose de las recientes inundaciones.

Alerta de la Aemet

Alerta de la Aemet / Aemet

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents