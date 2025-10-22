Alerta amarilla por fuertes vientos de hasta 70 km/h en Ibiza y Formentera

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar una alerta amarilla preventiva en Ibiza y Formentera, que estará vigente entre las seis de la mañana y las cuatro de la tarde de este jueves 23 de octubre.

En este caso, el motivo de la alerta es la borrasca 'Benjamín', un temporal de viento que puede provocar rachas de hasta 70 kilómetros por hora, con vientos del oeste y suroeste, y fenómenos costerors, según detalla el organismo público.

La Aemet establece una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se cumplan estas previsiones. Por contra, se descarta que caigan precipitaciones sobre las Pitiusas, que aún siguen recuperándose de las recientes inundaciones.