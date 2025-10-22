24 horas en Ibiza: magnum de vino para desayunar, mucha fiesta y dormir en el aeropuerto

Ocho de la mañana, a tope en la terminal interislas del aeropuerto de Palma. Nueve de la mañana, magnum de vino blanco en una tumbona de Platja d'en Bossa. 13 horas: se mantiene el botellón playero, que sigue a las 14 horas, con alguna parada para probar las máquinas de calistenia de la playa. A partir de ahí, fiesta, fiesta y más fiesta.

Así comienza el vídeo de las 24 horas non stop en Ibiza que han pasado un grupo de amigos y que han compartido en sus redes sociales. El grupo, formado por cuatro personas de diferentes países, decidieron dar un salto a Ibiza desde Mallorca, donde estaban de vacaciones. Una escapada que tenía un objetivo muy claro: bailar y conocer las principales discotecas de la isla. Para tan maratoniana jornada viajaban con una mochila en la que llevaban una muda para la tarde-noche de fiesta.

A las siete de la tarde, maqueados, ya estaban dándolo todo en Ushuaïa y compartiendo vídeos e imágenes de Guetta en redes. A las diez seguían con los chupitos y bailando frente a los fuegos artificiales del escenario principal del beach club. A las once de la nochhe ahí seguían, con gafas de sol a pesar de que ya era noche cerrada.

A la una de la madrugada cruzaban la calle para ir a Hï, donde tres horas más tarde seguían con los brazos en alto y saltando al ritmo de la música.

A las seis de la mañana aprovechaban los pareos que habían usado la mañana antes en la playa para improvisar unas camas en el aeropuerto de Ibiza mientras esperaban su vuelo para regresar a Mallorca. Unos dormían mientras otros desayunaban un bocadillo. A las ocho de la mañana, ya en Palma, todos se quedaban dormidos en el taxi. Después de 24 horas de fiesta continua en Ibiza.