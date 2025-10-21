Casi 500 viviendas okupadas a la venta en Baleares, seis de ellas en Ibiza
Un estudio del portal Idealista analiza la subida de la venta de este tipo de inmuebles
La problemática de las viviendas okupadas también tiene reflejo en el mercado inmobiliario balear. Según un estudio publicado por Idealista sobre los anuncios del tercer trimestre de 2025, Baleares cuenta con 474 viviendas okupadas actualmente a la venta en la web de esta inmobiliaria. En la isla de Ibiza, el portal inmobiliario registra seis inmuebles en esta situación.
A nivel estatal, el informe cifra en 23.010 las viviendas en venta que reconocen estar okupadas, lo que equivale al 3% del total de los anuncios publicados en España. La plataforma subraya que estas propiedades suelen venderse hasta un 50% por debajo de su valor real debido a la pérdida de posesión y las dificultades legales para su recuperación.
El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, lamenta que “muchos propietarios se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia” y advierte que “la falta de seguridad jurídica está empujando a más ciudadanos a vender sus viviendas okupadas”.
En Palma, las viviendas okupadas representan el 2,5% del total de la oferta inmobiliaria, un porcentaje ligeramente inferior a la media nacional, pero que confirma que el fenómeno también afecta a las Islas Baleares.
A nivel autonómico, Cataluña concentra el 39% de todas las viviendas okupadas a la venta en España, seguida de Andalucía (22%) y la Comunitat Valenciana (11%). Baleares, con su 2%, se sitúa en un grupo intermedio junto a Canarias (3%) y Castilla-La Mancha (4%).
