Ushuaïa Entertainment dona 30.000 euros para ayudar a niños con cáncer o Tdah de Ibiza y Formentera

Ushuaïa Entertainment ha realizado una donación de 30.000 euros destinada a dos asociaciones que trabajan en beneficio de la infancia y las familias de las Pitiusas: Tdahef (Asociación TDAH de Ibiza y Formentera) y Aspanob (Asociación de Familias de Menores con Cáncer de las Islas Baleares).

El fundador y CEO de Ushuaïa Entertainment, Yann Pissenem, entregó dos cheques solidarios de 15.000 euros cada uno en un acto celebrado en las instalaciones de Hï Ibiza, que contó con la presencia del alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig Tur, quien agradeció personalmente la iniciativa.

Durante la reunión, las asociaciones explicaron a Pissenem la labor que desempeñan en la isla y los principales desafíos a los que se enfrentan las familias que apoyan. Desde Tdahef destacaron que “cada euro que llega es oxígeno” para continuar ofreciendo tratamientos personalizados a niños y niñas con TDAH, así como para reforzar su educación en un entorno cercano y afectuoso.

Por su parte, Aspanob subrayó la importancia de esta ayuda para atender a niños y niñas con cáncer infantil, brindar apoyo psicológico y musicoterapia, y facilitar recursos como alojamiento y vales de media pensión para las familias que tienen que desplazarse para los difíciles tratamientos.

El alcalde Vicent Roig Tur resaltó el valor de la colaboración entre empresas y asociaciones locales para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables: "Sant Josep es un municipio solidario, con corazón y con gente que siempre está dispuesta a ayudar", concluyó.