Una nevera industrial tirada en unos contenedores en Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha encontrado esta mañana una nevera industrial junto a los contenedores, según han compartido en sus redes sociales junto a una imagen del electrodoméstico en cuestión.

Por ahora se desconoce quién ha podido arrojar el aparato de grandes dimensiones a un lado de los contenedores de basura, junto al arcén de una calle en Ibiza, por lo que han iniciado una investigación para descubrirlo.

"Y sí, ¡nos hemos quedado helados!", han afirmado con ironía en la publicación, en la que han aprovechado para recordar la existencia del servicio municipal gratuito de recogida de enseres voluminosos para evitar este tipo de abandonos en la vía pública. Para ello, tan solo es necesario llamar al teléfono que proporciona el Ayuntamiento de Ibiza en su web: 900 200 218.

Abandonar estos residuos en la vía pública sin previo aviso está considerado como una infracción grave, tal y como recoge el artículo 41.3 de la Ordenanza Municipal de Servicio de Recogida de Residuos Municipales y Limpieza Viaria . Esto puede suponer sanciones que van desde 2.000 hasta 100.000 euros.