UGT denunciará a las empresas de Ibiza que no cumplan la medición de las cargas de trabajo en 2026

"Cada temporada hay más incremento de jornada y eso es una mala costumbre que tienen las empresas del sector turístico en general", advierte José García, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT. García se reúne este martes con trabajadoras del sector de hostelería y comercio en la isla para conocer cómo les ha ido la temporada e impartirles una formación sobre las cargas de trabajo de las camareras de pisos (conocidas popularmente como kellys). UGT anuncia que "denunciará a las empresas que no cumplan la medición de las cargas de trabajo en 2026".

Según García, la medición de estas cargas, que es obligatoria desde 2023, sigue sin cumplirse en la mayoría de hoteles de las Pitiusas. En junio de 2024, tan solo el 8% de la planta hotelera había realizado estas mediciones y, aunque García indica que no puede dar un porcentaje exacto, calcula que este año "en Ibiza no se supera el 30%".

Medir la carga de trabajo

García explica que desde 2023 es obligatorio que los hoteles cuenten con equipos formados por representantes de la empresa y sindicales que evalúen de manera técnica que las camareras de piso no asumen un exceso de tareas durante su jornada. "El objetivo de liberar cargas de trabajo a las camareras de piso es que hagan menos habitaciones, que trabajen menos... Que si una compañera no asiste, no se tenga que trabajar también por ella", insiste. Sin embargo, señala que los hosteleros consideran que tienen tiempo para realizar estas mediciones mientras el convenio esté vigente, hasta el 31 de marzo de 2028.

Además, UGT no tiene constancia de que los hoteles en los que no tienen representación sindical hayan realizado las mediciones, por lo que ahora trabajan para poder acudir a ellos y llevarlas a cabo. De hecho, García indica que desde "ahora" en Formentera también hay representación de UGT, por lo que allí también se harán mediciones de carga de trabajo. Considera que en esta isla, se sufre "incluso más la alta estacionalidad".

Asimismo, García indica que tiene prevista una reunión a mediados de noviembre con el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) y en ella espera conocer cuántos informes finales existen de los hoteles que sí han hecho las mediciones. Para estos hoteles, García indica que se cuenta con un total de seis personas que "ayudan a los equipos de trabajo" con formaciones, como la que se imparte este martes. Por otro lado, el sindicato ha habilitado un correo electrónico para que los trabajadores puedan dirigirse "a los expertos técnicos en cargas de trabajo y exponer su situación".

Registro de horas extra

Por la información que ha recibido el sindicato, esta temporada ha sido "muy intensa" y, a pesar de ello, este aumento de la actividad no ha quedado registrado, ya que apunta a evidencias de que las horas extra no se pagan o se pagan incorrectamente: "Estamos comprobando que en la nómina no viene ninguna hora extraordinaria retribuida... pero, ¿en Ibiza no se hacen horas extraordinarias?", se pregunta. En la sala, que llenan al menos 30 mujeres (y algún hombre), alguien protesta que estas horas "se regalan".

Por este motivo, García explica a los asistentes que UGT tiene previsto pedir un nuevo registro de jornada que permita anotar las horas extra y compensarlas económicamente o con tiempo de descanso.

Además, indica que últimamente han llegado "muchos casos de acoso laboral", que se van a poner en manos de un observatorio que se espera constituir como parte del convenio de hostelería. En este se tratarán cuestiones de absentismo laboral, productividad y la salud de los trabajadores, aunque también esperan abordar las denuncias por despidos encubiertos, que cuenta que cada vez son más: "Hay empresas que han puesto de mala moda el no superar el periodo de prueba de 40 días de trabajo como despido encubierto", explica, y anima a los trabajadores a denunciar estos casos como despidos improcedentes.

En Comercio, "no alcanza para llenar la cesta de la compra" En cuanto al convenio de comercio, José García recuerda que está prorrogado y que "ha subido escasamente lo que ha subido el nivel de vida que dice el Instituto Nacional de Estadística". De este modo, critica que "a los compañeros y compañeras del sector no les alcanza para llenar la cesta de la compra". Así, reivindica que UGT ya ha empezado a plantear la subida salarial de un 17% en tres años y plantea que la Federación exija al Govern que se tenga en cuenta "el tema de la vivienda cuando se hable del Impuesto de Turismo Sostenible".

Además, García critica que la mayoría de las camareras de piso no pueden alcanzar su edad de jubilación porque acumulan "enfermedad tras enfermedad". Por este motivo, cuenta que UGT ha pedido al Ministerio de Seguridad Social "que la profesión se considere una actividad penosa" para que las camareras de piso puedan acceder a la jubilación anticipada a partir de los 52 años sin que se apliquen coeficientes reductores. "No se arreglará de un mes para otro ni de un año para otro, pero hemos iniciado este camino y yo espero verlo", avanza el secretario.

García recuerda que UGT firmó en solitario el convenio de hostelería el pasado mes de julio y apunta que "es el convenio que más ha subido en toda España". Sin embargo, hay cuestiones pendientes y el sindicato se "compromete a liberar cargas de trabajo a las camareras de piso". Por este motivo García advierte: "No vamos a seguir permitiendo que se incumpla el convenio colectivo de hostelería.