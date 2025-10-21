Uc, «un semanario que sacudió las conciencias de los ibicencos»

El arquitecto Félix Julbe fue uno de los miembros fundadores y uno de «los motores» de Uc, un semanario de información general que nació en 1977 en Ibiza con la voluntad de «sacudir las conciencias» de los ibicencos. De esta publicación, dirigida por el periodista Juan Ramón de la Cruz, se habla en el documental ‘Julbe, Torres i Martínez: L’Eivissa utòpica’, de Luis Ortas, recordando, entre otras cosas, que fue «el altavoz» del movimiento Salvem ses Salines, que surgió para parar un macroproyecto urbanístico que planeaba la construcción de 20.000 plazas hoteleras en las montañas y playas de ses Salines.

«Con sus artículos de denuncia, Julbe y Rafael Pascuet tuvieron un papel fundamental en este proyecto utópico maravilloso en el que el urbanismo jugó un papel central», apunta la periodista ibicenca Pilar Bonet, «la única mujer» en la redacción de aquella revista que contó con grandes firmas, «desde el historiador y sacerdote Joan Marí Cardona hasta el poeta catalán Francesc Parcerisas». La que fuera corresponsal durante tres décadas para El País en la antigua URSS, Rusia y el Este de Europa explica que Uc «fue un proyecto colectivo en el que se unieron desde demócratas cristianos hasta comunistas, pasando por socialdemócratas y socialistas, para organizar una revista que fue el contrapunto al Diario de Ibiza, por entonces muy conservador y franquista».

Un número del semanario Uc dedicado a la lucha por salvar ses Salines. / David Trías

Aquella iniciativa apenas duró unos meses. Sólo vieron la luz 29 números, el primero salió el 27 de agosto de 1977 y el último, el 11 de marzo de 1978. «Uc dejó de existir porque se quedó sin dinero y sin publicidad», señala la periodista ibicenca, que en la época en la que se embarcó en esta publicación estaba cursando el último año de carrera. «Aquella experiencia, para mí, fue una gran aventura donde aprendí todo lo que había que hacer y lo que no», asegura.

A pesar de su breve vida, Bonet cree que sacar adelante aquel semanario «valió la pena». El valor de Uc estriba, entre otras cosas, en que dejó testimonio de «todos los problemas que tenía la isla en la década de los 70. Muchos de ellos, como apunta ella misma, todavía no se han solucionado casi medio siglo después.

"El legado bibliográfico" de Julbe

Además del papel de Julbe en este semanario, en el documental dirigido por Ortas se habla del «legado bibliográfico» que dejó, «imprescindible para cualquier estudioso de la arquitectura y el urbanismo ibicenco». Como encargado de cultura, exposiciones y publicaciones de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (Coaib), acercó al gran público la obra de relevantes arquitectos como Erwin Broner, Josep Lluís Sert o Henri Quillé. En ‘Julbe, Torres i Martínez: L'Eivissa utòpica’ también se hace referencia al libro que Félix Julbe editó junto a Rafael Pascuet, ‘Teoría(s) de Ibiza’, con textos de Walter Benjamin, Gonzalo Torrente Ballester, Antonio Escohotado, Salvador Paniker o Parcerisas. Asimismo, se menciona la obra póstuma de Julbe, ‘Viaje real a un espacio utópico y otros textos insulares’, que reúne varios textos suyos y que el Coaib publicó en 2016 a iniciativa de David Trías, director literario en Penguin Random House e hijo de la viuda del arquitecto madrileño, Ana Casanovas.