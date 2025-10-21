El tráfico aéreo de Ibiza vuelve a la normalidad tras la niebla

El aeropuerto de Palma ha recuperado pasadas las 10.30 horas la normalidad en sus operaciones aéreas tras activar la regulación por baja visibilidad debido a la niebla que ha afectado este martes a Son Sant Joan, ha informado AENA.

La niebla ha provocado retrasos generalizados desde primera hora de la mañana en los despegues y aterrizajes, afectando a vuelos nacionales, internacionales y entre las islas, aunque el operador aeroportuario no ha concretado el número exacto de operaciones afectadas.

La baja visibilidad ha obligado, por motivos de seguridad, a espaciar los aterrizajes y despegues, lo que ha ocasionado demoras que se han ido reduciendo a medida que mejoraban las condiciones meteorológicas.

Entre otros inconvenientes, la niebla ha provocado que llegaran tarde al pleno del Parlament de este martes los diputados de Ibiza y Me norca.

En el aeropuerto de Ibiza se ha cancelado un vuelo de Palma a Ibiza que tenía previsto aterrizar en la isla a las nueve de la mañana. Asimismo, un avión de la compañía Iberia que ha salido de es Codolar a las siete en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan, en Mallorca, ha tenido que volver a la isla al no poder aterrizar en Palma.

Un tercer vuelo de la compañía UepFly que debía salir de Ibiza a las 8.45 horas se ha retrasado y ha despegado finalmente a las 9.31 horas, según publica lnfovuelos de AENA.