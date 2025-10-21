Tapas, conciertos y Soraya en el ‘Tren del Rock’ de Cala de Bou este sábado

Cala de Bou y Port des Torrent se preparan para despedir la temporada con una gran fiesta. Este sábado 25 de octubre vuelve el Cala de Bou Express (CdB Express), más conocido como el 'tren del rock', una cita ya clásica que combina pintxos, música en directo y ambiente festivo en un recorrido único por los bares y restaurantes del barrio que culminará con el concierto de Soraya Arnelas.

Desde las 13 horas, el tren iniciará su ruta por una quincena de establecimientos participantes, cada uno con su parada musical y su propuesta gastronómica, ofreciendo pincho y bebida a precios populares. La jornada promete ritmo y sabor con actuaciones de grupos como Soul Doctor, Calle Boogaloo, Querencia Flamenco, Maya Alexander Trío, Groove Garage, el proyecto chill out Tukdam Project y el veterano rockero Peter Collins, entre otros.

"Broche de oro a la temporada"

El creador del evento, Danilo Martínez Boerr, celebra que el CdB Express se haya consolidado como “una gran fiesta de barrio que pone el broche de oro a la temporada”, destacando la implicación de los restauradores y la colaboración del Ajuntament de Sant Josep. “Hace siete años apenas había celebraciones en Cala de Bou; hoy el barrio está en el mapa de las fiestas populares”, asegura.

Soraya Arnelas cerrará la jornada del sábado en Cala de Bou / DI

El recorrido podrá seguirse en tiempo real a través de la web caladebou.express y mediante códigos QR distribuidos por la zona. El gran cierre será a las 20 horas en el Auditorio Caló de s’Oli, donde los pasajeros del tren y el público general podrán disfrutar del concierto de Soraya, que fue aplazado hace dos semanas por las lluvias, que pondrá el punto final a una jornada de música, risas y convivencia al más puro estilo ibicenco.