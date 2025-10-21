Ibiza
El tanque de tormentas de Ibiza necesita reformas cinco años después de su puesta en marcha
Las inundaciones destrozaron el sistema eléctrico de esta estructura instalada en el puerto de la capital
El tanque de tormentas de Ibiza, que empezó a funcionar hace cinco años, necesita reformas importantes que impedirán que esté completamente operativo hasta dentro de "tres o cuatro semanas", tal y como ha avanzado el gerente de Aqualia, Emeterio Moles.
Las históricas inundaciones que ha sufrido Ibiza en las últimas semanas afectaron a varias infraestructuras y una de las que quedó más dañadas fue el tanque de tormentas, que se encuentra en el puerto de Ibiza.
Según ha detallado Moles junto a la instalación, donde ha comparecido acompañado por el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, las intensas lluvias provocaron que se inundara y se averiara su sistema eléctrico.
"Abajo hay una sala técnica en la que se encuentran todos los elementos de mando, control y funcionamiento de las bombas. Cuando ha habido lluvias por superficie no ha tenido incidencias, pero cuando se inundó y el agua llegó al techo, todos los aparatos eléctricos quedaron inoperativos", ha detallado.
Solución provisional
Por el momento, se han llevado a cabo una serie de "acciones temporales" para resolver el problema, que pasan por "aislar la arqueta que contiene los elementos eléctricos" para evitar que se vuelvan a averiar en caso de una nueva inundación.
"Vamos a encargar un proyecto para sacar todos estos elementos eléctricos fuera, al exterior, y que no tengan que seguir sometidos a la posibilidad de lluvia. Es un trabajo más largo porque implica licencia, autorización, empresa eléctrica, etcétera, pero lo vamos a acometer", ha garantizado.
La previsión que manejan en Aqualia es que pasen varias semanas hasta que el tanque de tormentas esté plenamente operativo, pero "probablemente a finales de esta semana" ya pueda contar con "una bomba operativa". "Aunque tuviésemos que accionarla de manera manual, sería una forma de aliviar [el tanque] en caso de que haya otra tormenta importante", ha zanjado Moles.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años