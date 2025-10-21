El tanque de tormentas de Ibiza necesita reformas cinco años después de su puesta en marcha

El tanque de tormentas de Ibiza, que empezó a funcionar hace cinco años, necesita reformas importantes que impedirán que esté completamente operativo hasta dentro de "tres o cuatro semanas", tal y como ha avanzado el gerente de Aqualia, Emeterio Moles.

Las históricas inundaciones que ha sufrido Ibiza en las últimas semanas afectaron a varias infraestructuras y una de las que quedó más dañadas fue el tanque de tormentas, que se encuentra en el puerto de Ibiza.

Según ha detallado Moles junto a la instalación, donde ha comparecido acompañado por el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, las intensas lluvias provocaron que se inundara y se averiara su sistema eléctrico.

"Abajo hay una sala técnica en la que se encuentran todos los elementos de mando, control y funcionamiento de las bombas. Cuando ha habido lluvias por superficie no ha tenido incidencias, pero cuando se inundó y el agua llegó al techo, todos los aparatos eléctricos quedaron inoperativos", ha detallado.

Solución provisional

Por el momento, se han llevado a cabo una serie de "acciones temporales" para resolver el problema, que pasan por "aislar la arqueta que contiene los elementos eléctricos" para evitar que se vuelvan a averiar en caso de una nueva inundación.

"Vamos a encargar un proyecto para sacar todos estos elementos eléctricos fuera, al exterior, y que no tengan que seguir sometidos a la posibilidad de lluvia. Es un trabajo más largo porque implica licencia, autorización, empresa eléctrica, etcétera, pero lo vamos a acometer", ha garantizado.

La previsión que manejan en Aqualia es que pasen varias semanas hasta que el tanque de tormentas esté plenamente operativo, pero "probablemente a finales de esta semana" ya pueda contar con "una bomba operativa". "Aunque tuviésemos que accionarla de manera manual, sería una forma de aliviar [el tanque] en caso de que haya otra tormenta importante", ha zanjado Moles.