'Spotter day' en Ibiza: puertas abiertas para la fotografía aeronáutica

El aeropuerto de Ibiza ha acogido este martes una nueva edición del ‘Spotter Day’, una jornada especialmente dirigida a los aficionados a la fotografía aeronáutica. El encuentro ha permitido a los participantes capturar imágenes únicas de las operaciones aeroportuarias desde puntos de observación seleccionados dentro del recinto.

En total, 14 spotters acreditados han tomado parte en esta actividad, que se ha desarrollado a lo largo de la mañana y ha incluido una pausa intermedia para el almuerzo. Durante la jornada, los asistentes han podido desplazarse por dos ubicaciones habilitadas para fotografiar los distintos momentos de la operativa aérea, en un día en el que estaban programados 176 vuelos.

Con esta iniciativa, AENA y el aeropuerto de Ibiza buscan acercar la actividad aeroportuaria a la sociedad, fomentar el interés por el mundo de la aviación y ofrecer la posibilidad de retratar el dinamismo del tráfico aéreo desde una perspectiva artística y divulgativa.