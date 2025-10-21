El PSOE de Sant Antoni exige eliminar cualquier posibilidad de construir en zonas inundables

El grupo municipal socialista de Sant Antoni de Portmany pedirá en el próximo pleno del Ayuntamiento la prohibición de construir nuevas edificaciones en zonas inundables y que se garantice la limpieza y el mantenimiento de los torrentes del municipio.

El portavoz socialista, Antonio Lorenzo, señala que las fuertes lluvias de las últimas semanas, que provocaron imágenes inéditas en la isla, "deben servir de advertencia": "No podemos luchar contra la fuerza de la naturaleza, pero sí podemos evitar tentar a la suerte permitiendo construir en lugares donde sabemos que el agua ya ha pasado y volverá a pasar”.

Lorenzo recuerda que Sant Antoni tiene antecedentes históricos de inundaciones graves, como las ocurridas en 1947 y 1958, que convirtieron el llano y la desembocadura de la bahía en una gran marisma. “En aquellos tiempos, los torrentes se mantenían limpios porque eran esenciales para regar los huertos; hoy, en cambio, el abandono de la actividad agrícola ha hecho que se pierdan y que la vegetación y otros elementos dificulten el paso del agua, agravando posibles desbordamientos”, ha advertido.

Por este motivo, el portavoz socialista defiende que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) debe excluir cualquier posibilidad de construir en zonas inundables para garantizar la seguridad de la población y de los visitantes. Según ha explicado, las zonas de mayor riesgo son precisamente las que han experimentado un mayor desarrollo turístico. “Hay que frenar la masificación turística de la bahía de Portmany, especialmente en aquellas zonas con peligro de inundación”, subraya.

Lorenzo insiste en que “la prevención es la mejor inversión que puede hacer un municipio como Sant Antoni ante el cambio climático y los episodios de lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes”. “No se trata solo de proteger infraestructuras, sino de proteger vidas”, afirma.

El portavoz socialista pide al alcalde Marcos Serra que “acepte la prohibición total de nuevas construcciones en zonas inundables dentro del nuevo Plan General”, asegurando que “no puede poner los intereses urbanísticos de unos pocos, como siempre hace el PP, por encima de la protección y la seguridad de la población”.

Además, el PSOE considera imprescindible realizar una evaluación de todos aquellos elementos y construcciones que puedan suponer un obstáculo en el recorrido natural del agua, así como solicitar a la dirección general de Recursos Hídricos la limpieza y el mantenimiento regular de los tres torrentes principales del municipio: el de Buscastell, el des Regueró y el de sa Bassa Roja.