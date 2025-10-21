Salt Bae visita las obras de su exclusivo edificio en Ibiza: The N’Residences estará listo en 2026

El célebre chef turco Nusret Gökçe, mundialmente conocido como Salt Bae, aterrizó este martes en Ibiza a bordo de su jet privado para asistir a una reunión clave en el desarrollo de su exclusivo proyecto inmobiliario: The N’Residences, ubicado en la Avinguda 8 d’Agost.

La cita tuvo lugar a las nueve de la mañana en el propio edificio en obras, que albergará 51 viviendas de alto standing y varios locales comerciales destinados a la restauración, incluido un restaurante de carne en la planta baja que llevará el sello del chef.

Salt Bae visita su edificio en Marina Botafoc. / Carlos Martorell

En el encuentro participaron figuras destacadas del proyecto, como el reconocido decorador de restaurantes Michele Bonan, los socios turcos Emre y Toygun; Inma y Adriana Ribas, de Ribas&Ribas Arquitectos, responsables del diseño arquitectónico; el equipo técnico de Bovis de CBRE; directivos de las constructoras San José y Drace Geocisa, y el conocido relaciones públicas Carlos Martorell.

"The N’Residences" estará listo en 2026 / Carlos Martorell

Durante la visita inspeccionaron cinco de los pisos en construcción, la oficina de ventas, la planta sótano (que incluye un aparcamiento y zona de almacenes, recientemente afectada por las inundaciones de la dana 'Alice'), así como los espacios destinados al restaurante, cuya decoración fue uno de los temas clave de la reunión.

Salt Bae con Carlos Martorell / Carlos Martorell

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la conversación entre Carlos Martorell y Nusret, en la que el relaciones públicas llamó la atención sobre la necesidad de solucionar los malos olores del torrente de aa Llavanera, que afectan no solo al edificio sino también al vecino Ibiza Gran Hotel.

La finalización de esta ambiciosa obra está prevista para finales de 2026.