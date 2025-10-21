Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión de UGT en Ibiza: A los trabajadores del sector comercial "no les alcanza para llenar la cesta de la compra"

UGT ha empezado a plantear la subida salarial de un 17% en tres años

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT se reúne con representantes de camareras de pisos en Ibiza.

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT se reúne con representantes de camareras de pisos en Ibiza. / J.A. Riera

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, José García, se reunió este martes con trabajadoras del sector de hostelería y comercio en la isla para conocer cómo les ha ido la temporada e impartirles una formación sobre las cargas de trabajo de las camareras de pisos (conocidas popularmente como kellys).

Durante la reunión, García anunció que la medición de estas cargas, que es obligatoria desde 2023, sigue sin cumplirse en la mayoría de hoteles de las Pitiusas, por lo que UGT "denunciará a las empresas que no cumplan la medición de las cargas de trabajo en 2026".

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, García recordó que el convenio de comercio está prorrogado y que "ha subido escasamente lo que ha subido el nivel de vida que dice el Instituto Nacional de Estadística". De este modo, criticó que "a los compañeros y compañeras del sector no les alcanza para llenar la cesta de la compra". Así, reivindicó que UGT ya ha empezado a plantear la subida salarial de un 17% en tres años y plantea que la Federación exija al Govern que se tenga en cuenta "el tema de la vivienda cuando se hable del Impuesto de Turismo Sostenible".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
  2. Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
  3. Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
  4. La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
  5. Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
  6. Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
  7. Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
  8. Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años

El cometa Lemmon fotografiado desde Ibiza

El cometa Lemmon fotografiado desde Ibiza

UGT denunciará a las empresas de Ibiza que no cumplan la medición de las cargas de trabajo en 2026

UGT denunciará a las empresas de Ibiza que no cumplan la medición de las cargas de trabajo en 2026

Reunión de UGT en Ibiza: A los trabajadores del sector comercial "no les alcanza para llenar la cesta de la compra"

Reunión de UGT en Ibiza: A los trabajadores del sector comercial "no les alcanza para llenar la cesta de la compra"

Cierre temporal del aparcamiento disuasorio de Pou Sant en Ibiza

Cierre temporal del aparcamiento disuasorio de Pou Sant en Ibiza

Optimismo en Ibiza por el preacuerdo para desconvocar la huelga de Dependencia

Optimismo en Ibiza por el preacuerdo para desconvocar la huelga de Dependencia

Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza

Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza

Salt Bae visita las obras de su exclusivo edificio en Ibiza: The N’Residences estará listo en 2026

Salt Bae visita las obras de su exclusivo edificio en Ibiza: The N’Residences estará listo en 2026

Relatos para concienciar sobre los accidentes de tráfico en Ibiza: “La atropellaron y la arrastraron durante cerca de un minuto. Suplicó por su vida"

Relatos para concienciar sobre los accidentes de tráfico en Ibiza: “La atropellaron y la arrastraron durante cerca de un minuto. Suplicó por su vida"
Tracking Pixel Contents