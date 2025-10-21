Reunión de UGT en Ibiza: A los trabajadores del sector comercial "no les alcanza para llenar la cesta de la compra"

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, José García, se reunió este martes con trabajadoras del sector de hostelería y comercio en la isla para conocer cómo les ha ido la temporada e impartirles una formación sobre las cargas de trabajo de las camareras de pisos (conocidas popularmente como kellys).

Durante la reunión, García anunció que la medición de estas cargas, que es obligatoria desde 2023, sigue sin cumplirse en la mayoría de hoteles de las Pitiusas, por lo que UGT "denunciará a las empresas que no cumplan la medición de las cargas de trabajo en 2026".

Por otro lado, García recordó que el convenio de comercio está prorrogado y que "ha subido escasamente lo que ha subido el nivel de vida que dice el Instituto Nacional de Estadística". De este modo, criticó que "a los compañeros y compañeras del sector no les alcanza para llenar la cesta de la compra". Así, reivindicó que UGT ya ha empezado a plantear la subida salarial de un 17% en tres años y plantea que la Federación exija al Govern que se tenga en cuenta "el tema de la vivienda cuando se hable del Impuesto de Turismo Sostenible".