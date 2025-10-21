Sofocan un incendio en el sótano de la residencia Sa Serra, donde sólo había cuatro trabajadores para 90 plazas

La Policía Local de Sant Antoni y los bomberos sofocaron un un pequeño incendio provocado por un cortocircuito en el sótano de la residencia Sa Serra la noche del lunes al martes de la semana pasada (madrugada del 14 de octubre). En ese momento, sólo había cuatro trabajadores para las 90 plazas que tiene el centro. Las fuentes consultadas por este diario apuntan a un incendio, pero desde la conselleria balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia subrayan que no llegó a producirse y que se quedó en un cortocircuito de un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida). Es un dispositivo destinado al suministro de energía en caso de apagón eléctrico.

Fue aproximadamente sobre la medianoche cuando comenzaron a sonar las alarmas, según ha podido saber este diario. En un primero momento, desde la residencia llamaron a los agentes municipales, seguramente pensando que alguien había entrado en las instalaciones. Pero poco después se dieron cuenta de que había humo. Esa noche trabajaban en Sa Serra seis personas, según fuentes extraoficiales. Eran "una enfermera y cinco auxiliares", indican. Sin embargo, concretamente en el turno en el que ocurrió este cortocircuito había cuatro profesionales: una enfermera y tres auxiliares, detalla la conselleria.

Afortunadamente, el incidente no fue a mayores y no fue necesario evacuar a nadie de la residencia, que cuenta con más de 90 plazas residenciales.

Al parecer, en un primer momento, la Policía, que a las 00.15 horas ya estaba en la residencia, bajó al sótano y, al abrir una de las puertas, vio una importante cantidad de humo. De hecho, también salía algo de humo de unos ascensores. Los agentes se valieron de un extintor y dieron parte a los bomberos para acabar de sofocar el incendio. Tanto los bomberos como los policías no se marcharon de la residencia hasta las tres o tres y media de la madrugada.

Alarma no conectada a bomberos

Las alarmas, según las fuentes consultadas, no estaban conectadas con la sede de la Policía Local ni con el Parque Insular de Bomberos, por lo que no saltaba el aviso automáticamente, sin necesidad de llamar. La conselleria no confirma ni desmiente este hecho, pero defiende que "los sensores de la residencia lo detectaron y la enfermera, que es la responsable de emergencias por la noche, alertó a la policía o a los bomberos, éstos intervinieron y no llegó a ocurrir nada". "Las alarmas de la residencia te indican incluso en qué lugar se ha producido el humo o la avería. La alarma saltó y eso fue lo que hizo que la enfermera pudiera avisar. Todo funcionó como toca y en el momento del incendio había la ratio que tocaba, no faltaban trabajadores", afirma la conselleria.

Durante este suceso ocurrido más o menos a medianoche, los trabajadores llamaron a dos de los responsables de la residencia, pero no obtuvieron respuesta. Desde la conselleria responden que esto fue así porque el incidente se produjo sobre las doce y media de la noche, pero en cualquier caso hacen hincapié en que siempre hay un profesional de enfermería, y que éste es quien ejerce de responsable de emergencias en caso de que ocurra algo de noche. "Y esta persona hizo lo que tocaba, alertar de lo ocurrido a quien tocaba, y se actuó en consecuencia".