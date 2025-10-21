El PSOE denuncia que el PP quiere redefinir las zonas inundables “con cartografía de bisturí”

El diputado ibicenco del PSIB-PSOE, Àlex Pitaluga, ha criticado duramente en el pleno del Parlament balear la intención del Govern de Marga Prohens de modificar el Plan de Gestión de Recursos Hídricos para permitir la construcción en zonas inundables. Según el socialista, “el PP parece querer adaptar el clima a su política urbanística”.

Durante su intervención, Pitaluga recordó que en Ibiza “hemos pasado de una grave sequía a lluvias torrenciales, dos extremos que son consecuencia del cambio climático”, y defendió que “el sentido común exige ampliar las franjas de seguridad, no afinarlas para ganar metros edificables”.

El diputado socialista denunció que el PP “lleva toda la legislatura intentando colar cambios para construir sobre zonas inundables” y recordó que “solo los 224 muertos de la dana de Valencia y el voto de la izquierda les hicieron rectificar temporalmente” para garantizar la prohibición de edificar en estas áreas.

Según explicó Pitaluga, la presidenta Marga Prohens ha anunciado una revisión del plan con el objetivo de “redefinir las zonas inundables con cartografía de bisturí”, lo que —asegura— “abriría la puerta a nuevas licencias urbanísticas en zonas de riesgo”.

El diputado advirtió de que esta medida “va justo en la dirección contraria de lo que se debería hacer tras lo ocurrido en Ibiza”, y subrayó que “no hay ley ni decreto que detenga una rambla cuando se desborda, ni mayoría PP-Vox que pueda convencer a una dana de respetar un plan parcial”.

Pitaluga también recordó que esta actitud “no es nueva”, y puso como ejemplo la construcción de la autovía del aeropuerto de Ibiza, realizada “pese a las advertencias técnicas” y que terminó colapsada bajo el agua durante las recientes lluvias.

Finalmente, el diputado socialista alertó de que “tenemos un Govern negacionista que cree que puede convencer al agua para que no atraviese donde siempre lo ha hecho” y concluyó que “el cambio climático no entiende de delimitaciones políticas, y las inundaciones tampoco votan: simplemente llegan y hacen daño”.