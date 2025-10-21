Prohens insiste en activar Frontex para frenar la llegada de pateras a Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterado este martes su petición al Ejecutivo central para que solicite a la Unión Europea la activación de Frontex y el despliegue de todos los medios necesarios con el fin de reforzar el control de la ruta migratoria entre Argelia y las Islas Baleares, con especial incidencia en Formentera e Ibiza.

Prohens ha recordado en la red social X que lleva tres años reclamando esta medida en el Congreso, además de haberla formulado en cinco ocasiones al presidente del Gobierno y de haberse reunido con el comisario europeo de Interior para abordar la situación.

"Después de tres años de haberlo reclamado en el Congreso, de dos años pidiéndolo desde el Govern y tras la llegada de más de 15.000 personas de manera irregular a las Islas Baleares, el ministro del Interior se ha reunido ahora (por este lunes 20 de octubre) con su homólogo en Argelia", ha escrito la presidenta.

Prohens ha expresado su confianza en que este encuentro sirva para reforzar el control de los flujos migratorios, pero ha insistido en que el Gobierno debe incrementar los medios de protección fronteriza y activar de inmediato la cooperación europea a través de Frontex para hacer frente a la presión migratoria en el archipiélago.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó este lunes en Argel la voluntad de España de reforzar la cooperación bilateral ante el aumento de la presión migratoria, en un contexto en el que han crecido significativamente las salidas hacia las Islas Baleares desde el país magrebí.

Grande-Marlaska se reunió con su homólogo argelino, Said Sayoud, y ambos coincidieron en una comparecencia conjunta en que comparten los mismos objetivos para afrontar la migración irregular, el primero desde la frontera sur de Europa y el segundo como país de origen y tránsito