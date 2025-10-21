El presidente de Baleària sobre la limitación de entrada de vehículos: "Hay que actuar sobre cuatro puntos geográficos críticos, no en toda Ibiza"

"Medida populista", aplicada "de forma precipitada" o diseñada "con una falta evidente de rigor". Son algunas de las críticas que ha hecho y continúa haciendo el presidente de Baleària, Adolfo Utor, a la ley de limitación de entrada de vehículos que aprobó el Consell de Ibiza. Este lunes Utor ha ofrecido una rueda de prensa para valorar el primer verano de aplicación de esta normativa, que advierte entre otras cosas que ha "afectado negativamente al transporte marítimo".

Utor considera que el sector marítimo es el único "castigado" por esta normativa que, en el caso de Baleària, ha provocado una reducción del 25% en los vehículos y del 30 en los pasajeros que ha transportado entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, en comparación con el mismo periodo de 2024. Según sus cálculos, esto se traduce en una media de "solo" 248 vehículos diarios menos, cifra que para Utor es "insignificante" en comparación con la cantidad de turistas que llegan a Ibiza en avión, el número de residentes que hay y los vehículos que circulan en la isla, según enumera.

Cuatro puntos críticos

En concreto, el presidente de la naviera apunta a las conclusiones del informe elaborado por la empresa Meteoclim, que se ha aportado a la demanda que presentó Baleària en septiembre contra el acuerdo del Consell. "El informe de Meteoclim analiza 53 puntos de la isla y dice que sólo hay cuatro puntos [geográficos de la red viaria] críticos. Es decir, los 49 puntos restantes no son críticos, no están afectados, por lo que habría que actuar sobre esos cuatro puntos", reitera Utor, que destaca que se deberían aplicar "restricciones a la movilidad" y no a la "conectividad", como considera que ocurre al aplicar la restricción del Consell al transporte marítimo.

Según indica el informe, estos cuatro puntos son la conexión entre el aeropuerto y Sant Josep; el núcleo urbano de Sant Antoni y sus accesos; el núcleo urbano de Santa Eulària y la intersección que conecta con la EI-400 (hacia Sant Joan), la EI-631 (que une Sant Rafel con la carretera de Santa Eulària), la EI-300 (que une Ibiza con Portinatx) y la EI-200 (con Santa Eulària).

El estudio señala que estas zonas tienen "condiciones de tráfico desfavorables en algún tramo de su recorrido" y apunta que el Plan Director General de Carreteras de Ibiza, documento del Consell que define la planificación de la red viaria, "ya recoge la necesidad de aplicar mejoras en diferentes tramos y programa actuaciones específicas para mejorar la fluidez del tráfico de dichos sectores".

Sin embargo, el estudio, detalla Utor, concluye que en Ibiza "no hay una situación de saturación generalizada en la red viaria" y apunta a la limitación de vehículos como "una medida general para atajar un problema puntual y localizado".