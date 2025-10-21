Premis Diario de Ibiza 2025: La noche de los que se dejan la piel

Los Premis Diario de Ibiza 2025, celebrados este martes en el auditorio de este rotativo, dan para vivir muchas emociones a través de los discursos de los galardonados: la abogada y expolítica María Luisa Cava de Llano; la presidenta de la junta local de Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Pepita Gabaldar; la empresa Familia Marí Mayans y la Associació de Veïns des Rafal Trobat. Hubo espacio para la reivindicación, el reconocimiento de los logros alcanzados, la puesta en valor de la emprendeduría y de quienes se dejan la piel en su tiempo libre para acompañar a los demás en momentos difíciles. Para los aplausos, los llantos y también para los guiños y muestras de apoyo entre los premiados de esta edición.

Cristina Martín, José Lus Mateo, Vicent Marí, Bartolomé Marí Mayans, Carlos Marí Mayans, Pepita Gabaldar, María Luis Cava de Llanos, Rafael Tur, Catalina Sala Cardona, Óscar Portas y Aitor Moll. / J.A.RIERA

De los primeros en llegar al vestíbulo del Club Diario de Ibiza, que acoge esta gala, son los integrantes de la Associació de Veïns des Rafal Trobat (Premi Diario de Ibiza a la Protecció del Medi Ambient), quienes, pocos minutos después, con la sala ya llena, desbordan el photocall. Hasta 22 personas vinculadas a esta entidad que lucha por la preservación del entorno y medio ambiente posan juntas, haciendo gala de su unidad y complicidad. El coportavoz y tesorero de la asociación, Rafa Tur, ya avisa, al llegar al vestíbulo, de que su discurso sobre el escenario va a tener un claro componente reivindicativo, en línea con la trayectoria de estos vecinos.

«Eivissa es solidaria»

Además, no duda en calificar de «bulo» que cueste cohesionar a los ciudadanos para conseguir mejoras para la isla: «Creo que la sociedad ibicenca siempre ha sido solidaria, y esto de que es difícil juntar a la gente pienso que es un bulo creado por la gente que no quiere una sociedad civil fuerte. Eivissa siempre ha apostado por la comunidad, cuando ha hecho falta nos hemos juntado y se ha demostrado».

Pepita Gabaldar (Premi Diario de Ibiza a l’Acció Social) llega acompañada de familiares y voluntarios y con su discurso hay más de uno en el público que se emociona, al escuchar de su voz el momento en el que el cáncer llegó a su casa, diagnosticado a su marido, Vicente Bosch. Seguro que más de uno en el público entiende a Gabaldar, al haber vivido de cerca o en primera persona esta enfermedad. «Mi marido sigue mal, pero está ahí», dice la galardonada ante el atril, donde explica, como en el vídeo que se proyecta, el momento del diagnóstico.

Acompañamiento a pacientes

Y ahí entra precisamente la importancia de la labor de la AECC, centrada fundamentalmente en acompañar a los pacientes y en «acompañar a quienes acompañan», otra vertiente clave, apunta Enric Casanova, presidente de AECC en Eivissa, acompañado por Jaime Bellido, vicepresidente de dicha asociación en toda Balears, que también asiste a la gala. «Sin los que cuidan, todo se desmonta», apunta Bellido. Y entre ellos es fundamental el papel de alguien como Gabaldar, que lleva tanto tiempo contribuyendo a una vida mejor para los pacientes, dentro de las dificultades de una situación de estas características. «En Balears tenemos mil voluntarios y 25.000 en toda España (...) Hace 15 días hicimos las jornadas de humanización y había testimonios de enfermos que decían que habían ido al médico y no les habían mirado a los ojos. Esto te hace pensar que todavía nos queda camino por recorrer», relata el vicepresidente balear de AECC durante el cóctel posterior a la entrega de premios. Y en todo ese proceso, resulta clave el apoyo que ofrecen personas voluntarias bajo el paraguas de las siglas, entre otras, de la AECC.

«Es muy gratificante ver que esto tiene frutos y que la gente de Formentera es muy solidaria y que podemos contar con ella siempre. Eso es más importante que nada», valora Gabaldar.

Familia implicada

María Luisa Cava de Llano (Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria de Servei Públic) llega a Es Diari acompañada por sus hermanas Pilar y Carolina. También acuden a la cita el marido y el cuñado de la premiada (Joan Antoni y Miquel Marí, respectivamente). La expolítica y abogada acumula varios premios y no es la única de la familia que se ha subido a este escenario para recoger un reconocimiento. Sin ir más lejos, este pasado sábado su nieta, la joven activista Mar Torres, recibió en el Club Diario el Tanit Futuro por su compromiso con causas medioambientales y sociales, que le entregó su propia abuela. Además, en 2023, la hija de María Luisa Cava de Llano, Marisina Marí (también presente en la gala de este martes) recogió el Premi Diario de Ibiza a l’Acción Social concedido a la Fundación Conciencia, de la que es presidenta.

Dicha Fundación atiende a menores víctimas de malos tratos y abusos sexuales. Seguramente la parte más social de la trayectoria de Cava de Llano es la que ejerció en el Defensor del Pueblo. Desde lo público o desde la sociedad civil, defiende que se puede pelear para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. «Pienso que la finalidad es la misma, cada uno desde su ángulo: mejorar las condiciones de vida de la gente y ayudar en la medida de lo posible», dice antes de que comience, como el resto de protagonistas de la gala, una larga lista de besos y abrazos con asistentes al evento (también entre los premiados).

A todos les llueven las felicitaciones; también, por supuesto, a Carlos y Bartolomé Marí Mayans, que representan la quinta generación de la marca Familia Marí Mayans, destilería pionera en Eivissa y Formentera. Ésta es una semana especialmente destacada para ellos y su trabajo empresarial.

Doblete para los Marí Mayans

Este mismo miércoles, solo un día después de recibir este premio, recogerán oficialmente el premio Alimentos de España a la mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025, de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Hierbas Ibicencas. «Este miércoles voy a Madrid a recoger el premio. Me gustaría ir con mi hermano, pero no puede porque tiene un compromiso en Barcelona, donde hablará de la marca y la empresa», comenta Bartolomé. «Esta semana nos coincide esto, pero no es habitual», ríen. También vienen acompañados de familiares.

Celebran, en una conversación distendida con este diario durante el cóctel en los jardines de la sede del medio, que este es uno de los mejores momentos para la empresa de licores. «Tenemos la suerte de que, aparte de que nos llevamos muy bien, porque trabajar día a día con tu hermano es complicado, siempre apostamos por la excelencia. Tenemos un criterio muy claro de fomentar el sector primario y nos complementamos muy bien», en palabras de Carlos.

Los artistas Paco Fernández, Juanma Redondo y Steve Fernández ‘Dr. Gwon’ se encargan de abrir y cerrar la entrega de premios con su música. De ambientar el cóctel se encarga el dj y director de Pure Ibiza Radio, David Moreno, acompañado por sus compañeros de equipo Xavi Emparan y Guillermo Pardo. Música que se mezcla con el bullicio de los corrillos que forman galardonados, amigos, representantes de la sociedad civil y del mundo empresarial de las Pitiüses, políticos...