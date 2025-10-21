Un preacuerdo pausa la huelga indefinida en las residencias del Govern en Ibiza

La huelga indefinida de la Fundación para la Dependencia ha sido pausada, tras que el comité de huelga de la Fundación haya llegado a un preacuerdo con el Govern, después de haberse reunido este martes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

Según han informado desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Fundación para la Dependencia, en declaraciones a Europa Press, "la Administración se ha comprometido a aceptar el incremento retributivo para todos los trabajadores de la Fundación, con efecto a 1 de enero de 2025".

Sin embargo, han precisado, todavía "falta concretar cuando se comenzarán a abonar" estos incrementos retributivos, dado que la Administración ha advertido de que "no podían dar una fecha hasta el próximo día 30 de octubre" debido a que previamente "tenían que acometer una serie de modificaciones".

Por este motivo, han explicado desde el sindicato, el comité de huelga de la Fundación para la Dependencia y el Govern "se volverán a reunir en el Tamib el próximo jueves, 30 de octubre".

"Si la Administración cumple su compromiso y, antes de que acabe el año, empieza abonar los incrementos retributivos, la huelga indefinida se desconvocaría definitivamente, de lo contrario, sin embargo, podría retomarse el conflicto", han apuntado desde la CSIF, que se han referido a esta pausa de la huelga indefinida como "un gesto de buena voluntad".