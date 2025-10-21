El PP denuncia la "falta de rigor" del PSOE de Ibiza en relación al 'Airbnb naútico'

El PP ha criticado este martes "la falta de rigor y pérdida total de credibilidad del PSOE de Ibiza", después de que su diputada Milena Herrera anunciara públicamente una supuesta excepción para Baleares en la normativa estatal conocida como 'Airbnb náutico', una propuesta del Gobierno central para permitir el alquiler de embarcaciones privadas (lista séptima) durante tres meses al año.

En un comunicado, la portavoz del PP en la isla, Mabel Navarro, asegura que "este episodio refleja el descrédito político del socialismo ibicenco y del PSIB" ya que "han vuelto a demostrar su desconexión con la realidad de Baleares y su absoluta falta de peso dentro del Gobierno central".

Para el PP, el "ridículo" del PSOE es doble, puesto que han anunciado una medida inexistente e intentan reventar la presentación del nuevo decreto del Govern balear.

"Mientras el Govern de Marga Prohens aprobaba un decreto para prohibir de inmediato los alquileres náuticos irregulares, el PSOE prometía una modificación legal para el próximo verano, cuando la normativa estatal ya permitía estos alquileres desde el pasado 15 de agosto", asegura.

Desde el PP critican que es otra medida adoptada a espaldas de las comunidades autónomas, sin diálogo previo ni valoración de las consecuencias técnicas, fiscales y ambientales que este modelo de alquiler puede tener sobre los destinos turísticos de costa.

El PP cuestiona la "alarmante falta de peso del PSIB en el Gobierno de España en materia turística, a pesar de ostentar la Secretaría de Estado de Turismo, que no se ha pronunciado en ningún momento sobre decisiones que perjudican directamente a Baleares".

Es por ello que ha reclamado a los socialistas ibicencos y al PSIB "que dejen de engañar a la ciudadanía con anuncios vacíos y se alineen, de una vez, con el Govern de en la defensa de los intereses del sector náutico, de la economía azul y del litoral".