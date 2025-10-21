Optimismo en Ibiza por el preacuerdo para desconvocar la huelga de Dependencia

El intenso conflicto laboral que mantenían los cerca de mil trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal con el Govern balear se cerró en principio este martes con un preacuerdo crucial. Tras seis días de huelga indefinida con un seguimiento masivo, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicato mayoritario, anunció la suspensión temporal del paro gracias a un preacuerdo que desbloquea la principal exigencia del colectivo: la dignificación de sus condiciones salariales.

La decisión ha sido tomada por el comité de huelga como una «muestra de buena voluntad» después de que la Administración haya aceptado la reivindicación clave: la mejora salarial para la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación para la Dependencia, equiparando finalmente sus retribuciones con las del personal de organismos similares, como el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) y el Consell de Ibiza.

Esta brecha salarial, que se había convertido en el motor del conflicto, implicaba que la plantilla cobrase entre 200 y 500 euros menos al mes que otros empleados públicos que desempeñan las mismas funciones, una situación de precariedad que, según denunciaban, se arrastra desde 2019. En el caso de Ibiza, representantes sindicales pedían una equiparación salarial con los trabajadores del Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, gestionado por el Consell.

Tres residencias en Ibiza

La negociación, desarrollada en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib) con la participación de las consellerias de Familias, Bienestar Social y Trabajo, supone un paso importante para un colectivo que gestiona residencias fundamentales. En el caso de Ibiza, las de Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra.

Según el comunicado oficial de CSIF, el preacuerdo establece que las mejoras económicas se aplicarán con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025, lo que supone un reconocimiento al esfuerzo y a la movilización de los profesionales, que atienden a unas 450 personas usuarias en doce centros de Ibiza y Mallorca. La presidenta del Comité Intercentros y responsable del Sector Público Instrumental CSIF Balears, Marina Martínez, valora positivamente el pacto y destaca que «supone la dignificación de la atención de la Dependencia», un servicio esencial cuya calidad, en palabras de los propios trabajadores, «está recayendo únicamente en la vocación y profesionalidad de unos trabajadores cada vez más escasos debido a la precariedad».

La huelga indefinida arrancó el 15 de octubre. Cabe recordar la alarmante fuga de profesionales, con 173 renuncias registradas solo en el primer semestre de 2025. Los trabajadores denunciaban que la alta rotación impide garantizar una atención estable y de calidad a las personas más vulnerables.

No obstante, a pesar de este importante avance, la suspensión del paro es meramente temporal. El elemento de máxima tensión en el acuerdo es el calendario de abono de las subidas salariales, un punto que ha quedado aplazado para una segunda reunión de negociación. El Govern se ha comprometido a concretar la fecha y la forma de pago en un encuentro programado para el 30 de octubre. Si entonces la Administración «no cumple su palabra, volveremos a reactivar la huelga indefinida», advierte Martínez.

Fuentes del CSIF de Ibiza celebran este avance después de llevar «años pidiendo mejoras»: «Lo hemos celebrado porque se ha incluido a todos en este acuerdo y, si no se acaba torciendo, es todo un logro. En las próximas reuniones, las bases van a estar más claras».

Isabel García y Agustín Peña, responsables del Sindicato Profesional de Técnicos Sanitarios (USAE) en la Fundación en Ibiza y Mallorca, valoran que «después de años de reivindicaciones, por fin hay un compromiso político y técnico que apunta a una solución estructural y definitiva». «Aun así, mantendremos la prudencia y la unidad hasta que veamos los avances concretos en los plazos comprometidos», añaden.