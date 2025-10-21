El nuevo gimnasio del colegio Can Misses sigue paralizado y ya apunta al próximo curso

La construcción del nuevo gimnasio del colegio Can Misses continúa paralizada y ahora mismo es una incógnita completa cuándo finalizará el proyecto, que tiene visos de no estar concluido hasta el siguiente curso escolar.

El pasado 19 de febrero, el conseller de Educación del Govern balear, Antoni Vera, presidió el acto simbólico de colocación de la primera piedra del gimnasio. El proyecto, con un presupuesto de 822.000 euros y financiado por el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (Ibisec), tenía un plazo previsto de ejecución de diez meses, por lo que, si no surgían contratiempos, debía estar terminado antes de fin de año.

Sin embargo, sí que han brotado problemas, como la dana 'Alice', que se cebó con el colegio provocando numerosos desperfectos que incluso obligaron a realizar un cierre preventivo en aquel momento.

Sin fecha de reanudación

El proyecto avanzaba según lo previsto hasta que las obras se detuvieron en junio. La empresa encargada de ejecutar la obra, Sa Torre Construcciones y Mejoras, no ha dado ninguna explicación a preguntas de este periódico, mientras que en la conselleria de Educación tampoco dan una fecha concreta para reanudar el proyecto y contestan que están centrados en arreglar los destrozos provocados por las recientes inundaciones.

En esa lista de arreglos realizados se incluye la impermeabiliación del centro, que sufrió importantes goteras, la canalización de dos terrazas que quedadon anegadas, la habilitación de una segunda puerta de acceso al centro o la retirada de un gran toldo que se rompió.

Además, desde el Ayuntamiento de Ibiza aseguran que también van a realizar próximamente otras dos tareas que le corresponden: la sustitución del mencionado toldo y la reconstrucción de un muro que cedió por el agua y que da acceso precisamente a la obra del gimnasio, ya que colinda con un parque de propiedad municipal.

Mientras tanto, el desencanto entre los progenitores de los alumnos es manifiesto, ya que ven cómo se sigue retrasando una infraestructura que va a mejorar notablemente las instalaciones del colegio.

Malestar entre las famillas

En este sentido, una madre con varios alumnos matriculados en el colegio Can Misses mandó una carta al Ibisec para pedir explicaciones por lo que está sucediendo. Según asegura a Diario de Ibiza, todavía no ha recibido una respuesta a su consulta.

"Para las familias, ver la obra paralizada durante todas las vacaciones de verano fue inadmisible. Y qué sorpresa descubrir que ha pasado ya más de un mes de curso escolar y todo sigue igual. La dirección del centro nos dice que no saben el motivo de la paralización de las obras, y las familias queremos saber qué está ocurriendo", lamenta esta madre en su misiva.

Se da la circunstancia de que el colegio Can Misses es el centro público de educación Infantil y Primaria con las instalaciones más antiguas del municipio. En su momento, las dos escuelas más veteranas de la ciudad, Sa Graduada y Sa Bodega, fueron trasladadas de su emplazamiento original a sendos edificios de nueva construcción.