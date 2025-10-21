Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza
El pasado viernes Paco Jémez viajó a La Coruña para la celebración familiar
Globos dorados, marisco y vino sobre la mesa y muchos regalos. Así celebró la semana pasada su cumpleaños Nadia Jémez, la popular hija influencer de Paco Jémez, hasta este martes entrenador de la UD Ibiza. La joven festejó el pasado viernes su 26 cumpleaños en La Coruña, una fiesta familiar a la que el aún entonces técnico celeste no quiso faltar. Como adelantó este diario, Jémez dio el viernes libre a la plantilla del club para marcharse a la ciudad gallega y sumarse a la celebración.
La propia Nadia ha compartido en sus redes sociales un carrusel sobre la fiesta ("parte uno", avisa, dejando claro que habrá más imágenes). En una de ellas se puede ver al exentrenador de la UD Ibiza abrazando a sus dos hijas, la cumpleañera Nadia y Carla, su hermana, cuyo nombre lleva tatuado en un brazo. Pero el de Nadia no era el único aniversario que se celebraba. Y es que Miguel Otero, su prometido, también cumple años el mismo día que ella: 16 de octubre. Él, en su caso, cumplía 29, tres más que la hija de Jémez.
Nadia sopló las velas de una tarta de fresas y nata, según se ve en las imágenes, y posó divertida con unos globos dorados con los números 2 y 6. Además, mostró algunos de los regalos que le hicieron. Unas bambas Adidas en color topo y, sobre todo, un bolso de Dior modelo Montaigne de 30 centímetros y cadena dorada que cuesta más de 3.000 euros, según se puede comprobar en la web de la maison francesa.
