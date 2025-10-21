Macaco presenta en Ibiza su proyecto que fusiona baile y meditación

El VI Ibiza Wellness Weekend 2025 volvió a batir récords este fin de semana con más de 700 asistentes en sus distintas actividades, confirmando el auge del bienestar como seña de identidad de la isla. Uno de los momentos más esperados fue la presentación del nuevo proyecto de Macaco, 'Dub Tai Sing', una innovadora propuesta que combina baile, canto y meditación activa, concebida junto al artista Tirtha Man.

El músico catalán transformó el agroturismo Safragell en un espacio de energía colectiva, donde más de un centenar de personas participaron en esta experiencia que mezcla ritmo, voz y afirmaciones positivas a modo de mantras. “Queremos que el cuerpo baile, que la mente se calme y que el alma se exprese”, explicó Macaco al presentar el formato, que busca conectar al público a través del movimiento y la música consciente.

La cita, organizada por el Fomento del Turismo de Ibiza y su Club de Turismo de Salud y Bienestar Ibiza Health & Beauty, con el apoyo del Consell de Eivissa, el Ayuntamiento de Santa Eulària y numerosas empresas locales, ha vuelto a situar a la isla como un referente internacional del turismo wellness.

Encuentros de desarrollo personal, respiración y yoga

Entre los momentos más multitudinarios del fin de semana destacó la Big Masterclass en el Palacio de Congresos, con Borja Vilaseca, Paco de la Fuente y The Breath Act®, que reunió a 400 personas en una experiencia de desarrollo personal y neurociencia aplicada a la respiración. También la maestra de yoga Marietta Mouchet ofreció una multitudinaria clase de Yoga & Meditación de sonido, mientras la terapeuta Yamuna Zake y Pilar Zúñiga exploraron nuevas formas de conectar cuerpo y mente mediante el movimiento consciente.

El evento incluyó además degustaciones de alta cocina saludable a cargo de los chefs Álvaro Sanz (Sa Talassa y Estragón), Pablo Carrizo (Salvia) y Julián Trujillo (Safragell), todos ellos comprometidos con la dieta mediterránea y el producto local.

La jornada se cerró con un ritual dedicado a la Diosa Tanit, símbolo ancestral de Ibiza, y la actuación de la soprano Romana, en una ceremonia diseñada por Francesca Marchioro que unió música, fuego y ofrendas en torno a los valores de fertilidad, abundancia y celebración de la vida.

El Ibiza Wellness Weekend, evento sin ánimo de lucro, volvió a mostrar el potencial de la isla como destino de bienestar y conciencia, y destinó los fondos recaudados a las asociaciones AFAEF (en apoyo a familiares de enfermos de Alzheimer) y Elena Torres (para la investigación de la detección precoz del cáncer).