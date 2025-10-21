Llama la atención
El incremento de la venta de inmuebles en Ibiza en los siete primeros meses del año, además en un 30%, un porcentaje realmente importante. Esta subida en la actividad del mercado inmobiliario sorprende principalmente por el fuerte aumento de la hipoteca media, que se sitúa ahora en 447.000 euros. La lógica dice que, cuanto más caro es algo, menos se vende. Pero en Ibiza y Formentera eso no está pasando con la vivienda. Entre enero y julio se han registrado 1.139 compraventas, mientras que el importe acumulado de las hipotecas ha crecido un 59,9%.
El último informe de la asociación turística Exceltur sobre Perspectivas Turísticas de 2025, que destaca «el esfuerzo» desarrollado en Ibiza en la lucha contra las viviendas turísticas ilegales en las plataformas de comercialización online. Esta asociación sin ánimo de lucro alerta además sobre «el aumento de la ilegalidad en el alquiler de habitaciones».
El incremento en un 75% en la llegada de migrantes a Balears este año. Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó ayer Argelia para tratar sobre el flujo migratorio irregular desde estas costas africanas hacia las islas.
