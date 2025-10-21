Un joven enseña Ibiza fuera de temporada: "Está completamente cerrada e hibernando hasta los 'openings' del próximo año"

Durante los meses de verano, Ibiza se convierte en uno de los epicentros del turismo mundial. Sus playas de aguas turquesas, sus atardeceres icónicos y la presencia de los clubes más famosos del planeta atraen cada año a miles de visitantes en busca de música, lujo y diversión sin descanso. En temporada alta, la isla vibra con un ritmo propio: fiestas diarias, calles repletas, tráfico constante y cientos de miles de turistas en cada rincón.

Pero cuando termina la temporada y se apagan los focos de las discotecas, el escenario cambia por completo. Los locales de ocio cierran sus puertas, los turistas desaparecen y la isla entra en una especie de letargo. Es el momento en que Ibiza vuelve a pertenecer a sus residentes, a sus pueblos tranquilos y a sus paisajes naturales, lejos del bullicio veraniego que la ha hecho famosa.

Así lo ha mostrado el usuario Theo en un vídeo que se ha vuelto viral en TikTok. En la grabación, el joven, que graba desde Platja d’en Bossa, una de las zonas más concurridas durante el verano, muestra un panorama completamente distinto: "Así es como se ve la isla de fiesta más popular del mundo en invierno. Es 16 de octubre, los closings de las discotecas fueron hace unos tres días y solo quiero mostrarte cómo se ve Ibiza después de eso".

Theo continúa su recorrido frente a Hï Ibiza, junto a Ushuaïa y Hard Rock Hotel, tres de los grandes referentes de la vida nocturna ibicenca. En el vídeo se observa la zona casi vacía, con apenas un par de taxis estacionados y sin rastro de turistas. "No hay nadie alrededor, solo lugareños y residentes que viven en la isla. Ibiza está completamente cerrada en invierno, está hibernando hasta los openings del próximo año", comenta.

El residente en la isla explica que, aunque todavía hay algo de luz y cierta actividad en octubre, en los meses de invierno la zona se convierte prácticamente en una "ciudad fantasma". Entre los comentarios del vídeo, muchos usuarios coincidieron en que esta época "es la mejor del año para los residentes", cuando la isla recupera su calma, los precios bajan y los ibicencos pueden disfrutar de su entorno sin las aglomeraciones del verano.