Uno de los informes que presenta Baleària contra la limitación de vehículos en Ibiza: El bus no ofrece "un bono temporal de días o viajes para visitantes"

El informe de Meteoclim que ha presentado Baleària en su demanda contra el acuerdo del Consell para limitar la entrada de vehículos también evalúa el estado del transporte público en la isla. El estudio apunta a un incremento poblacional del 80% en los últimos 28 años y a un aumento del 150% del parque de vehículos en 26 años. Además, señala que cada conductor tiene cerca de dos vehículos en la isla, según datos de 2024 de la Dirección General de Tráfico (DGT). El informe indica que estos porcentajes evidencian «tanto una posible carencia de servicios de transporte alternativos como una resistencia por parte de la población local a utilizar transporte público».

El estudio señala que en Eivissa este tipo de transporte está compuesto por la red de autobuses gestionada por Transports de les Illes Balears (TIB) y apunta que una de sus principales deficiencias es la «ausencia de un sistema sencillo y accesible de bonos de transporte por días o por número de viajes que puedan ser adquiridos fácilmente por visitantes y turistas». Así, considera que esta carencia «desincentiva» el uso del transporte público y «favorece una mayor dependencia del vehículo privado o de alquiler turístico».