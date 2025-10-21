Uno de los informes que presenta Baleària contra la limitación de vehículos en Ibiza: El bus no ofrece "un bono temporal de días o viajes para visitantes"
El informe de Meteoclim que ha presentado Baleària en su demanda contra el acuerdo del Consell para limitar la entrada de vehículos también evalúa el estado del transporte público en la isla. El estudio apunta a un incremento poblacional del 80% en los últimos 28 años y a un aumento del 150% del parque de vehículos en 26 años. Además, señala que cada conductor tiene cerca de dos vehículos en la isla, según datos de 2024 de la Dirección General de Tráfico (DGT). El informe indica que estos porcentajes evidencian «tanto una posible carencia de servicios de transporte alternativos como una resistencia por parte de la población local a utilizar transporte público».
El estudio señala que en Eivissa este tipo de transporte está compuesto por la red de autobuses gestionada por Transports de les Illes Balears (TIB) y apunta que una de sus principales deficiencias es la «ausencia de un sistema sencillo y accesible de bonos de transporte por días o por número de viajes que puedan ser adquiridos fácilmente por visitantes y turistas». Así, considera que esta carencia «desincentiva» el uso del transporte público y «favorece una mayor dependencia del vehículo privado o de alquiler turístico».
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Ibiza sufre el tercer día de tormenta antes de otra semana complicada
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza