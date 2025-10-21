Ibiza intensifica el mantenimiento de su red de pluviales para prevenir incidencias ante nuevas lluvias intensas

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que sigue adelante con los trabajos de puesta a punto de las instalaciones hidráulicas de evacuación de aguas pluviales con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de drenaje y prevenir incidencias en caso de nuevos episodios de lluvias intensas.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental y Limpieza, Jordi Grivé, explica que "estos trabajos son fundamentales para garantizar que nuestras infraestructuras funcionen correctamente ante situaciones meteorológicas adversas, como las vividas durante la borrasca Gabrielle o la dana Alice. La prevención y el mantenimiento continuo son clave para proteger tanto las vías públicas como las viviendas y negocios del municipio".

Durante los últimos días, los efectivos municipales han intervenido en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Uno de los trabajos más destacados ha sido la limpieza y adecuación del desarenador del tubo del Camí de Can Murtera, situado en la calle Pere Francés, que recoge las aguas procedentes de la carretera EI-10. Esta actuación, llevada a cabo a través de la empresa concesionaria de la red municipal de Aguas, Aqualia, permite mejorar la capacidad de evacuación y reducir el riesgo de obstrucciones.

Asimismo, se han llevado a cabo tareas de retirada de fangos y sedimentos en los canales que transcurren entre la EI-10 y la avenida de Santa Eulària (en ses Feixes), con el fin de optimizar el flujo del agua y garantizar un paso más fluido en episodios de fuertes lluvias.

Por otro lado, en la avenida Juan Carlos I, aprovechando los próximos trabajos de asfaltado previstos, se ha procedido a la mejora y ampliación de la canalización de pluviales. También se han retirado varias rejillas de la calzada, situadas junto a las aceras, aumentando así la capacidad de evacuación de aguas en superficie.

"Desde el Ayuntamiento de Ibiza seguimos trabajando de forma planificada y constante para minimizar los efectos de los temporales y asegurar que la red hidráulica municipal responda de manera eficaz ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos", señala Grivé, quien añade que estas actuaciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo impulsado por el Consistorio para reforzar las infraestructuras hidráulicas y garantizar el buen estado de las instalaciones antes de la llegada de nuevas lluvias.