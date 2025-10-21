'Ibiza Paradise' revive la música de los 70 y 80 en un gran espectáculo participativo en Callao
El público aterriza en un espectáculo, denunciado por el Consell de Ibiza, inmersivo con música en directo, baile y gastronomía mediterránea en los Cines Callao
El musical 'Ibiza Paradise' by Nacho Cano, cuyo nombre ha impugnado el Consell de Ibiza, ha llegado a la Gran Vía madrileña para convertir los Cines Callao en una cápsula del tiempo que transporta al espectador a la Ibiza libre, colorida y musical de los años 70 y 80.
El nuevo espectáculo del creador de 'Malinche', que fue visto por 600.000 espectadores, propone ahora un viaje sensorial que combina música en directo, danza, artes visuales y gastronomía mediterránea en un formato totalmente participativo, en el que el público deja de ser espectador para convertirse en parte esencial del show, ya que bailan e incluso uno de ellos llega a entrar en el escenario.
Durante casi dos horas, los asistentes se sumergen en una historia que parte del movimiento pacifista de San Francisco a finales de los años 60 y desemboca en la Ibiza más creativa y utópica de la contracultura hippie. La trama, interpretada en inglés con subtítulos en español, narra la huida de dos jóvenes que buscan un nuevo comienzo en la isla, símbolo mundial de paz, amor y libertad.
La propuesta está acompañada por música en directo a cargo de la banda The Callaos y un elenco de 17 artistas que transforman el escenario en una fiesta continua de ritmo, color y energía.
La ambientación, el vestuario y las proyecciones audiovisuales recrean con detalle la atmósfera hedonista y luminosa de la Ibiza de los años setenta, mientras los actores interactúan con el público, que participa activamente en coreografías, cánticos y momentos de improvisación colectiva.
"Queremos que la gente viva el espectáculo, no que lo vea desde la distancia. 'Ibiza Paradise' es un homenaje a la música inmortal de los años 70 y 80, a la cultura hippie y al espíritu libre de la isla, pero también una celebración de la vida y la conexión entre personas", explicó durante la presentación del evento Nacho Cano, creador, productor y director artístico del proyecto.
El espectáculo incluye, además, la posibilidad de disfrutar de una cena con menú mediterráneo o vegetariano, inspirada en los sabores y texturas de la isla.
Estrenado originalmente en el Teatro Pereyra de Ibiza en 2024, 'Ibiza Paradise' llega ahora a Madrid con funciones de viernes a domingo hasta finales de año. Las entradas están disponibles en la web oficial del espectáculo y en las principales plataformas de venta online.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años