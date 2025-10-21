El Govern decidirá en "unas semanas" cómo reformar la autovía del aeropuerto de Ibiza

El director general de Recursos Hídricos del Govern balear, Joan Calafat, ha anunciado que en "unas semanas" se anunciará la solución elegida para reformar la autovía del aeropuerto y evitar que en el futuro vuelva a ver su paso subterráneo inundado por el agua.

"La solución de la autovía será fruto de un estudio. Tenemos que conseguir que toda esa agua vaya de Sant Jordi al mar, no hay otra alternativa. Es una obra vasta, muy importante, que estamos definiendo entre la dirección general de Movilidad, el Ayuntamiento de Sant Josep y nosotros. Esperamos poder presentar el resultado dentro de unas semanas", ha explicado Calafat ante la prensa en Ibiza.

Mientras se estudia esa solución a largo plazo, por encargo del Govern ya se está realizando "una mejora de la cuneta de protección de la parte de arriba de la carretera, que se está hormigonando y reforzando porque se vio desbordada con la lluvia y para que eso no vuelva a ocurrir". "Eso es lo que se está haciendo ahora, pero la solución definitiva pasa irremediablemente por hacer una salida al mar. No hay otra", ha recalcado.

El director general ha viajado hasta la isla para seguir de cerca las evoluciones de todas las obras públicas puestas en marcha a raíz de las recientes tormentas que inundaron la isla y pusieron de manifiesto la necesidad de tomar medidas de calado de cara al futuro.

"Ahora mismo tenemos todas las obras a pleno rendimiento y esperamos que de aquí a un par de semanas podamos tener en orden todos los puntos de actuación" valoró, añadiendo que, de forma paralela, desde el Govern han encargado varios estudios, uno de ellos el mencionado de la autovía del aeropuerto, cuyos resultados completos esperan conocer "dentro de unos meses".

"Las soluciones de futuro han de ser fruto de estos estudios. Cuando tengamos claro lo que vayamos a hacer, lo haremos, tenemos que hacerlo así para no volver a cometer errores", ha subrayado. Entre las medidas que ya están dando resultado, según ha desgranado, destaca la recuperación de la estación subterránea de bombeo de aguas residuales de la depuradora situada junto al puerto de Ibiza.

Bombeo del puerto y desaladoras conectadas

En este sentido, el gerente de Abaqua, Emeterio Moles, ha recordado que este sistema se trata del "bombeo de aguas residuales principales de la ciudad". "Ya se ha puesto en servicio con la alimentación directa de línea de tensión, pero vamos a mantener un sistema mixto que mantendrá una bomba con el grupo electrógeno y dos bombas con alimentación directa en previsión de cualquier contratiempo", ha detallado.

Por otra parte, ha confirmado que la conexión entre las tres desaladoras de Ibiza ya vuelve a funcionar con total normalidad, después de que la dana 'Alice' provocara una brutal crecida del río de Santa Eulària que, entre otras consecuencias, provocó el arrancamiento de 25 metros de tubería subterránea. La reparación ha necesitado una semana de complejos trabajos.

"Se ha repuesto el servicio y ahora mismo nuestras tres plantas están funcionando con total normalidad, suministrando toda el agua que los municipios necesitan y, además, permitiendo recuperar nuestras reservas en los depósitos, de las que nos hemos surtido durante una semana para poder mantener el servicio", ha indicado.

Pensando en soluciones de futuro, Moles ha recordado que, el pasado 30 de septiembre, cayeron prácticamente 300 litros en cuatro horas en Ibiza ciudad, y que "eso no hay infraestructura que esté preparada, diseñada y capacitada" para soportarlo.

"Lo que sí podemos hacer es mejorar en todos aquellos puntos donde la agua se queda retenida, que es lo que está haciendo el Ayuntamiento. Y luego aprender de estas situaciones y hacer cosas como las que vamos a hacer, es decir, ubicar en otros puntos distintos los elementos eléctricos más relevantes que podrían estar sometidos a una inundación", ha concluido.