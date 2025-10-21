Estos son los galardonados en los Premios Diario de Ibiza 2025
La gala se celebra este martes a partir de las 19 horas en el Club Diario de Ibiza
Los Premios Diario de Ibiza 2025 distinguen este año a dos mujeres, una asociación y una empresa pertenecientes a ámbitos muy distintos pero que tienen en común su contribución destacada a la sociedad de Ibiza y Formentera a lo largo de dilatadas trayectorias marcadas por el compromiso, la dedicación, el esfuerzo y la solidez de un trabajo que ha abierto caminos y se ha convertido en una referencia. Los galardonados de la edición de este año son la abogada y expolítica María Luisa Cava de Llano; la presidenta de la junta local de Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Pepita Gabaldar; la empresa Familia Marí Mayans y la Associació de Veïns des Rafal Trobat. La gala se celebra este martes 21 de octubre a partir de las 19 horas en el Club Diario de Ibiza.
María Luisa Cava de Llano y Carrió
María Luisa Cava de Llano. Una de las primeras mujeres abogadas en ejercer en Ibiza, María Luisa Cava de Llano tiene una larga trayectoria dedicada al servicio público, a lo largo de la cual ha ocupado cargos en todos los niveles de las instituciones: llegó a ser adjunta primera al Defensor del Pueblo (2005), cargo que asumió en funciones en 2010 y hasta 2012 tras el cese del titular, y consejera del Consejo de Estado entre 2014 y 2018, así como diputada en el Congreso y en el Parlament balear, vicepresidenta del Consell Insular de las Pitiusas y del Parlament; teniente de alcalde de Ibiza y delegada del Colegio de Abogados de Balears, entre otros nombramientos. Este año, Cava de Llano recibió la máxima distinción que concede la Comunitat Autònoma de Balears, la Medalla d’Or. Es la primera mujer de las Pitiusas que recibe el más alto galardón de Balears. Este martes recibirá el Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria de Servei Públic.
- María Luisa Cava de Llano y Carrió, abogada y expolítica: «El objetivo de mi vida ha sido la defensa de las personas vulnerables»
Pepita Gabaldar
La presidenta de la junta local de Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Pepita Gabaldar, tiene a sus espaldas muchos años de compromiso altruista ayudando a enfermos de cáncer y sus familias, una dedicación que le valió la medalla de honor de esta entidad por sus veinte años de voluntariado en 2021. Su implicación y dedicación durante todo este tiempo han sido fundamentales para que la AECC se haya afianzado en la isla y convertido en un recurso de ayuda clave para los enfermos y sus familias, por lo que recibirá el Premi Diario de Ibiza a l’Acció Social.
- Premio Diario de Ibiza a Pepita Gabaldar: Un cuarto de siglo ayudando a los enfermos de cáncer en Formentera
Associació de Veïns des Rafal Trobat
La Associació de Veïns des Rafal Trobat se creó en 2007 con el fin de impulsar acciones de gestión medioambiental para recuperar esta amplia zona rústica, agraria y forestal situada cerca de Sant Jordi. Ahora se ha convertido en un ejemplo de cómo la acción conjunta de un grupo de personas, sostenida en el tiempo, tiene un gran poder transformador sobre el entorno y es todo un ejemplo de recuperación y uso sostenible del medio rural. Este jueves recibirá el premio a la Protecció del Medi Ambient.
- Premio Diario de Ibiza a Es Rafal Trobat, el gran ejemplo a seguir para las zonas forestales de Ibiza
Familia Marí Mayans
Es una de las empresas más emblemáticas y antiguas de Ibiza. Fundada en 1880, la empresa Familia Marí Mayans se ha dedicado durante cinco generaciones a la investigación de las plantas aromáticas de la isla y a la elaboración de licores a partir de ellas, por lo que sus productos están estrechamente ligados desde el principio a las propias señas de identidad tradicionales de Ibiza. Su larga trayectoria les ha hecho merecedores del Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria Empresarial.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Ibiza sufre el tercer día de tormenta antes de otra semana complicada
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza