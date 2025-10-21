Estos son los galardonados en los Premios Diario de Ibiza 2025

Los Premios Diario de Ibiza 2025 distinguen este año a dos mujeres, una asociación y una empresa pertenecientes a ámbitos muy distintos pero que tienen en común su contribución destacada a la sociedad de Ibiza y Formentera a lo largo de dilatadas trayectorias marcadas por el compromiso, la dedicación, el esfuerzo y la solidez de un trabajo que ha abierto caminos y se ha convertido en una referencia. Los galardonados de la edición de este año son la abogada y expolítica María Luisa Cava de Llano; la presidenta de la junta local de Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Pepita Gabaldar; la empresa Familia Marí Mayans y la Associació de Veïns des Rafal Trobat. La gala se celebra este martes 21 de octubre a partir de las 19 horas en el Club Diario de Ibiza.

María Luisa Cava de Llano y Carrió

María Luisa Cava de Llano. Una de las primeras mujeres abogadas en ejercer en Ibiza, María Luisa Cava de Llano tiene una larga trayectoria dedicada al servicio público, a lo largo de la cual ha ocupado cargos en todos los niveles de las instituciones: llegó a ser adjunta primera al Defensor del Pueblo (2005), cargo que asumió en funciones en 2010 y hasta 2012 tras el cese del titular, y consejera del Consejo de Estado entre 2014 y 2018, así como diputada en el Congreso y en el Parlament balear, vicepresidenta del Consell Insular de las Pitiusas y del Parlament; teniente de alcalde de Ibiza y delegada del Colegio de Abogados de Balears, entre otros nombramientos. Este año, Cava de Llano recibió la máxima distinción que concede la Comunitat Autònoma de Balears, la Medalla d’Or. Es la primera mujer de las Pitiusas que recibe el más alto galardón de Balears. Este martes recibirá el Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria de Servei Públic.

María Luisa Cava de Llano en su vivienda de Talamanca, que fue antes la casa de veraneo de sus padres / Marcelo Sastre

Pepita Gabaldar

La presidenta de la junta local de Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Pepita Gabaldar, tiene a sus espaldas muchos años de compromiso altruista ayudando a enfermos de cáncer y sus familias, una dedicación que le valió la medalla de honor de esta entidad por sus veinte años de voluntariado en 2021. Su implicación y dedicación durante todo este tiempo han sido fundamentales para que la AECC se haya afianzado en la isla y convertido en un recurso de ayuda clave para los enfermos y sus familias, por lo que recibirá el Premi Diario de Ibiza a l’Acció Social.

Pepita Gabaldar, presidenta de la Junta local de la AECC en Formentera. / / P.M.V.

Associació de Veïns des Rafal Trobat

La Associació de Veïns des Rafal Trobat se creó en 2007 con el fin de impulsar acciones de gestión medioambiental para recuperar esta amplia zona rústica, agraria y forestal situada cerca de Sant Jordi. Ahora se ha convertido en un ejemplo de cómo la acción conjunta de un grupo de personas, sostenida en el tiempo, tiene un gran poder transformador sobre el entorno y es todo un ejemplo de recuperación y uso sostenible del medio rural. Este jueves recibirá el premio a la Protecció del Medi Ambient.

Grupo de vecinos de es Rafal Trobat, constituidos como asociación desde 2007. / V.MARÍ

Familia Marí Mayans

Es una de las empresas más emblemáticas y antiguas de Ibiza. Fundada en 1880, la empresa Familia Marí Mayans se ha dedicado durante cinco generaciones a la investigación de las plantas aromáticas de la isla y a la elaboración de licores a partir de ellas, por lo que sus productos están estrechamente ligados desde el principio a las propias señas de identidad tradicionales de Ibiza. Su larga trayectoria les ha hecho merecedores del Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria Empresarial.