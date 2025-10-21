Cuatro premiados que «son un ejemplo que inspira» a Ibiza y Formentera

«Compromiso, tenacidad, esfuerzo, valentía, no conformarse». Son, a juicio de la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín, los valores que encarnan los galardonados este martes en la nueva edición de los Premis Diario de Ibiza. Todos ellos son: «Un ejemplo que nos debe inspirar». Especialmente, como añade Martín, en momentos críticos como los que Ibiza ha sufrido semanas pasadas debido a «los efectos catastróficos de unas lluvias torrenciales sin precedentes».

Vicent Marí hizo entrega de la estatuilla a Rafel Tur y a Catalina Sala. / J. A. Riera

Los valores «son muy importantes» en una época «marcada por el cambio permanente y vertiginoso, por la incertidumbre, que nos descoloca y a menudo nos angustia», pero en la que siempre hay alguien a nuestro alrededor capaz «de transformar en positivo su entorno», recalca la directora de Es Diari. Son personas «sólidas y tenaces» que llevan muchos años trabajando, cada una en su ámbito, a menudo fuera de los focos mediáticos, y que «nos mandan un mensaje esperanzador y luminoso, sencillo pero definitivo: merece la pena».

María Luisa Cava de Llano muestra el galardón en presencia de Aitor Moll. / J. A. Riera

Entre esas personas que se han convertido en referentes y a las que Diario de Ibiza reconoce su trayectoria y el trabajo con el que han contribuido para mejorar nuestra sociedad, se encuentran «dos mujeres excepcionales; una asociación de vecinos que es la prueba de todo lo que puede conseguir la unión y trabajar por objetivos comunes, y una empresa que es una seña de identidad de esta isla».

La directora de Diario de Ibiza junto a Pepita Gabaldar. / J. A. Riera

Una de esas mujeres extraordinarias es María Luisa Cava de Llano, de la que Martín recuerda que fue noticia de Diario de Ibiza en noviembre de 1980 porque el día antes había jurado, junto a su compañera Rosa María de Hoyos, como abogada: «Sólo había cinco letradas en ejercicio en la isla. Desde entonces ha abierto camino y ha ocupado cargos en todos los niveles de la Administración y la política en épocas en las que apenas había mujeres. Su brillante trayectoria, dedicada al servicio público, y su sentido del deber, su humanidad, la convierten en una de las políticas más destacadas de las Pitiusas». Una «pionera en la abogacía y en la política» y ex Defensora del Pueblo a la que Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, entrega la estatuilla (obra del artista Pedro Hormigo) del Premi a la Trajectòria de Servei Públic.

ÓscarPortas entrega el premio a Bartolomé y Carlos Mayans. / J. A. Riera

Cava de Llano dice estar «contenta y orgullosa por esta distinción» porque Diario de Ibiza ha sido su «compañero de vida» desde que, de pequeña, venía a veranear desde Barcelona. Un diario que, a su juicio, se ha ganado «la confianza de todos los lectores con un relato fiable y de proximidad». Aunque a veces, confiesa, llamara a las nueve de la mañana, para cantarle las 40, a su exdirector, su amigo Joan Serra: «Él, estoicamente, me escuchaba y tranquilizaba. Y me decía que no lo había entendido bien. Y sí que lo había entendido bien», cuenta entre risas.

«Quiero vivir en paz y ser feliz»

El tiempo pasa, dice, y ya no le da tanta importancia a tantas cosas como antes: «Ahora quiero vivir en paz y ser feliz. No me importan las canas ni las arrugas, o coger un bastón porque me flojea la pierna derecha. El envejecer es un privilegio que no todos tienen. Ser feliz y ya está (…), quiero vivir en paz y estar con las personas que quiero y me quieren. Esas personas que te aprietan la mano cuando lo necesitas, que respetan a los mayores y no se rinden cuando la vida les da una bofetada que les tira al suelo. Esa es la gente que me interesa».

Cuenta que cada mañana, cuando se levanta, da gracias a dios por darle otro día de vida: «Y porque puedo seguir tomando chupitos de hierbas ibicencas, que me gustan mucho, y comer con Rafa Tur esas ollas de ossos amb col que tan bien hace», dice en referencia a dos de los premiados de la noche.

«Sólo hago lo que tengo que hacer»

Pepita Gabaldar es otra de esas mujeres singulares, «vivo ejemplo del altruismo y el coraje», destaca la directora de Es Diari. Debido al cáncer de su marido conoció el papel fundamental que juega la ayuda que presta la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a familiares y pacientes, lo que la empujó a ser voluntaria y a fundar en 2015 la junta de esa asociación en Formentera: «Su dedicación ha tenido un efecto transformador sobre la sociedad en la que vive y hoy se lo agradecemos aquí».

La propia Cristina Martín entrega el Premi a l’Acció Social a Gabaldar, que rememora la bofetada que la vida dio a su familia: «Lo pasamos muy mal porque cuando el cáncer entró en casa éramos muy jóvenes. Mi marido sigue mal, pero está ahí». Tenía dos hijos. Cuando iba a cuidar a su marido al hospital, podía permitirse un respiro gracias a la ayuda de una voluntaria de la Asociación Española Contra el Cáncer: «Esa asociación fue un puntal muy grande para mí». Su compromiso con la asociación nació de aquella experiencia personal.

Y eso la impulsó a convertirse también en voluntaria: «Desde hace 25 años, todos los días ayudo en lo que necesitan los pacientes de cáncer. En el hospital, en la plaza dando información...». Cuando la directora de Diario de Ibiza le comunicó que había sido premiada, respondió que por qué: «Le dije que sólo hago lo que tengo que hacer. Pero estoy muy contenta y agradecida». Insiste en que lo importante es lo que «hacen los voluntarios todos los días». Sólo lamenta que su marido, aún enfermo, no pueda estar presente en la gala. Además, agradece la colaboración de todas las personas que «creyeron en este proyecto, en el acompañamiento solidario en Formentera» a los enfermos de cáncer.

La Associació de Veïns des Rafal Trobat ha demostrado ser, según Cristina Martín, «todo un ejemplo de compromiso con el medio ambiente y con la propia isla». Desde que se creó en 2007 ha impulsado todo tipo de medidas de conservación y recuperación del entorno «para evitar que esa zona agrícola y forestal se degradara con el abandono de la vida tradicional, y el comportamiento incívico de tantos». Catalina Sala y Rafael Tur, representantes de una entidad que es un «ejemplo para las islas», reciben el Premi a la Protecció del Medi Ambient de manos del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí.

Rafa Tur, en un discurso muy crítico, dice recoger la estatuilla «con un punto de orgullo egoísta, sinónimo, para esta asociación, de compromiso, servicio y solidaridad». Dicen ser egoístas por «querer crear una comunidad, para lo cual fomentan la unión vecinal»; por conservar el entorno de es Rafal Trobat; «por impulsar más de cien talleres de educación ambiental para que los niños conozcan el paisaje de Ibiza»; por cuidar los bosques, para lo cual han instalado más de 20 depósitos contra incendios; porque quieren que «el agua se gestione bien»; por ser «críticos y constructivos con las administraciones para que gestionen mejor los recursos públicos, con transparencia y eficacia»; por pedir, tras las pasadas inundaciones, a la Administración «medidas correctoras y no caer en errores pasados», y por querer que haya «una prensa libre e imparcial».

Un emblema de la isla

En la gala, Cristina Martín también destaca el papel que ha jugado la Familia Marí Mayans en la historia de las Pitiusas: «Es un emblema de la isla, está arraigada en la tradición y, al mismo tiempo, apuesta por la innovación y la creatividad». Su historia comenzó en 1880, cuando «Juan Marí Mayans empezó a crear los primeros licores en Formentera y dejó recetas manuscritas que se han transmitido a lo largo de cinco generaciones, nada menos», explica la directora del diario, que está segura de que el tatarabuelo de la actual generación no llegó a imaginar en qué se convertiría «aquella pequeña destilería donde investigaba con las plantas tradicionales de estas islas».

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, entrega la estatuilla del Premi a la Trajectòria Empresarial a Carlos y Bartolomé Marí Mayans. Este último agradece que Diario de Ibiza les considere merecedores del premio: «Hace 145 años que empezamos, somos la quinta generación. Hay que valorar el trabajo del fundador y de cada generación posterior, que ha ido aportando su granito de arena». El tataranieto del fundador recalca que les hace «muchísima ilusión» este premio y aprovecha la ocasión para reivindicar el producto que elaboran: «Toca las narices escuchar a veces que hacemos el producto fuera de la isla. Es absolutamente falso. Hay mucha gente trabajando muy duro. Viva el producto local, el producto local legal, el que intentamos hacer, el honesto». También tiene palabras de agradecimiento a su equipo: «Que no nos lo merecemos».