Irantzu Fernández al PP: "La contratación fraudulenta de Marí Estellés para el hospital de Ibiza muestra cómo hacen ustedes las cosas"

El PSOE ha pedido explicaciones y responsabilidades al Govern balear durante el pleno del Parlament celebrado este martes por el caso de contratación fraudulenta en el Área de Salud de Ibiza y Formentera que destapó este diario. La diputada socialista Irantzu Fernández ha exigido a la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, que dé explicaciones sobre “la falta de transparencia y el incumplimiento del Código Ético del Govern” en relación con este caso.

El PSOE recuerda que el alto cargo de Can Misses, Javier Marí Estellés, marido de la diputada del PP Marta Pereyra, regresó recientemente a su puesto tras haberse creado una nueva plaza a medida, después de haber dimitido el pasado agosto cuando se descubrió que ocupaba el cargo desde 2023 de manera irregular, sin tener la titulación exigida.

Irantzu Fernández denuncia que “lo que ha pasado en la gerencia de Ibiza no es una anécdota ni una cuestión menor, sino una muestra de cómo hacen ustedes las cosas. Es un síntoma más del poco valor que le dan al servicio público”. La diputada añade: “Hemos oído hablar mucho de currículos fake, pero esto es sí un fraude: presentarse a una plaza de alta dirección que exige una licenciatura oficial y ocuparla durante dos años sabiendo que no la tienes. Hasta que te denuncian, claro. Dimites discretamente y luego vuelven a sacar la plaza con unos requisitos que sí puedas cumplir”.

Fernández pide a la vicepresidenta Estarellas que aclare “si el Govern ha comenzado a investigar cómo fue posible que la comisión evaluadora no comprobara si esta persona tenía la titulación antes de nombrarlo”. En este sentido, recuerda que “los puestos de alta dirección deben cumplir los mismos requisitos que el resto de plazas de libre designación. Libre designación no significa que puedas colocar a un amigo aunque no cumpla los requisitos”.

La diputada socialista cita además el artículo quinto del Código Ético del Govern, que establece que “las personas titulares de cargos públicos deben evitar cualquier práctica o actuación de favoritismo hacia determinadas personas o entidades públicas o privadas”.

Por ello, Fernández pregunta a la vicepresidenta si considera “éticamente aceptable la decisión adoptada por la consellera de Salud de rebajar los requisitos de una plaza para que una persona que mintió durante dos años pueda volver a ocuparla”. También exige saber si el Govern ha pedido responsabilidades a la consellera de Salud, Manuela García, “quien firmó las dos resoluciones y era plenamente consciente de lo que había ocurrido”.

Durante su intervención, la diputada ibicenca concluyó exigiendo que la consellera aclare “si mintieron o no mintieron” el alto cargo Javier Marí Estellés y el gerente del Área de Salud, Enrique Garcerán.

En su respuesta, la vicepresidenta Antònia Estarellas ha afirmado que la resolución de la nueva plaza para la reincorporación de Javier Marí no había sido firmada por la consellera de Salud, pese a que el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) recoge literalmente: “Resolución de la consellera de Salud por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de director o directora de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera del Servicio de Salud de las Illes Balears, con contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto”.