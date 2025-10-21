El cometa Lemmon, captado desde Ibiza

Este martes 21 de octubre es el día en el que el cometa C/2025 A6 Lemmon estará más próximo a la Tierra, situándose a unos 89 millones de kilómetros. Este nuevo cometa, descubierto en enero de este año por el observatorio Mount Lemmon en Arizona (EEUU), podría llegar a verse a simple vista hasta el 10 de noviembre en el hemisferio norte y, por tanto, desde Ibiza, debido a que su brillo está aumentado rápidamente. El 8 de noviembre será el día que más cerca pase del Sol, a unos 79 millones de kilómetros.

El fotógrafo de Ibiza José Antonio Hervás, especializado en captar este tipo de imágenes, fotografió el comenta Lemmon el pasado 18 de octubre a las 6.47 horas desde es Cubells. "Para el seguimiento del cometa había previsto la instalación de una montura ecuatorial, utilizando un teleobjetivo de 400 milímetros. Las condiciones meteorológicas fueron excepcionales: con un nivel de humedad muy bajo y un cielo completamente despejado, el entorno ofreció un escenario óptimo para registrar la estela del cometa con gran nitidez", explica Hervás Diario de Ibiza. El cometa Lemmon comparte protagonismo este mes de octubre con el cometa C/225 R2 (SWAN).

Para ver el cometa Lemmon se puede usar como referencia la estrella Arcturus, una de las más brillantes del firmamento. Esta se ubica al final de la curva que forman las tres estrellas de la Osa Mayor.

Las Oriónidas

Otro de los espectáculos astronómicos más esperados del otoño es la lluvia de meteoros de las Oriónidas, cuyo pico de actividad se produjo durante la madrugada de este martes 21 de octubre con 20 meteoros por hora.

Las Oriónidas es una de las grandes lluvias de estrellas del calendario anual y se origina a partir de los restos de polvo y hielo que deja tras de sí el cometa Halley, el único visible a simple vista que puede contemplarse dos veces en la vida. Este cometa, con una órbita de unos 75 años, también es el responsable de otra lluvia de meteoros conocida: las Eta Acuáridas, que se producen en mayo.