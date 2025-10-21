Cierre temporal del aparcamiento disuasorio de Pou Sant en Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado del cierre temporal del aparcamiento de Es Pou Sant 1, ubicado en el espacio donde anteriormente se instalaba la Fira d’Atraccions de Nadal, a partir de este jueves, con motivo de trabajos de mantenimiento y mejora.
El cierre se produce después de que el aparcamiento haya sufrido un notable deterioro tras las últimas inundaciones, que provocaron grandes encharcamientos y afectaron a buena parte de su superficie. En varias zonas del recinto se han formado profundos badenes y desniveles que dificultan la circulación y el estacionamiento de los vehículos.
El Consistorio no ha precisado la duración exacta de las obras, pero ha señalado que se trata de actuaciones necesarias para recuperar este espacio público, muy utilizado por residentes y visitantes por su proximidad al centro urbano.
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años