Cierre temporal del aparcamiento disuasorio de Pou Sant en Ibiza

Cierre temporal del aparcamiento disuasorio de Pou Sant en Vila | EPE

Cierre temporal del aparcamiento disuasorio de Pou Sant en Vila | EPE

Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado del cierre temporal del aparcamiento de Es Pou Sant 1, ubicado en el espacio donde anteriormente se instalaba la Fira d’Atraccions de Nadal, a partir de este jueves, con motivo de trabajos de mantenimiento y mejora.

El cierre se produce después de que el aparcamiento haya sufrido un notable deterioro tras las últimas inundaciones, que provocaron grandes encharcamientos y afectaron a buena parte de su superficie. En varias zonas del recinto se han formado profundos badenes y desniveles que dificultan la circulación y el estacionamiento de los vehículos.

El Consistorio no ha precisado la duración exacta de las obras, pero ha señalado que se trata de actuaciones necesarias para recuperar este espacio público, muy utilizado por residentes y visitantes por su proximidad al centro urbano.

