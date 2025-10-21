Una cancelación, un vuelo desviado y algún retraso en el aeropuerto de Ibiza por la niebla
Muchos de los viajeros afectados son diputados pitiusos que debían asistir al pleno del Parlament balear
La niebla con la que han amanecido algunos puntos de las Islas Baleares este martes ha afectado a varios vuelos de primera hora en el aeropuerto de Ibiza.
En concreto, según han informado desde AENA, se ha cancelado un vuelo de Palma a Ibiza que tenía previsto aterrizar en la isla a las 9 horas. Asimismo, un avión de la compañía Iberia que ha salido de es Codolar a las siete de la mañana en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan, en Mallorca, ha tenido que volver a la isla al no poder aterrizar en Palma.
Muchos de los viajeros que iban en este vuelo eran diputados pitiusos que se desplazaban temprano a Palma para asistir al pleno del Parlament balear.
Un tercer vuelo de la compañía UepFly que debía salir de Ibiza a las 8.45 horas se ha retrasado y ha despegado finalmente a las 9.31 horas, según publica lnfovuelos de AENA.
