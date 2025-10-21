Una cancelación, un vuelo desviado y algún retraso en el aeropuerto de Ibiza por la niebla

La niebla con la que han amanecido algunos puntos de las Islas Baleares este martes ha afectado a varios vuelos de primera hora en el aeropuerto de Ibiza.

En concreto, según han informado desde AENA, se ha cancelado un vuelo de Palma a Ibiza que tenía previsto aterrizar en la isla a las 9 horas. Asimismo, un avión de la compañía Iberia que ha salido de es Codolar a las siete de la mañana en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan, en Mallorca, ha tenido que volver a la isla al no poder aterrizar en Palma.

Muchos de los viajeros que iban en este vuelo eran diputados pitiusos que se desplazaban temprano a Palma para asistir al pleno del Parlament balear.

Un tercer vuelo de la compañía UepFly que debía salir de Ibiza a las 8.45 horas se ha retrasado y ha despegado finalmente a las 9.31 horas, según publica lnfovuelos de AENA.