Los bomberos de Ibiza salvan la vida a un loro con una RCP y oxígeno durante un incendio

Los bomberos de Ibiza han apagado esta mañana un incendio en un piso de la calle Abad y Lasierra, de Vila, y han protagonizado un emotivo rescate: lograron salvarle la vida a un loro practicándole maniobras de reanimación y suministrándole oxígeno con sus propias bombonas.

El fuego se declaró sobre las 13.45 horas en la vivienda ubicada en el 1ºC del número 50 de dicha calle. "Hasta el lugar acudieron rápidamente policía, bomberos y servicios sanitarios, que actuaron con gran eficacia para controlar las llamas, originadas en la cocina", detallan testigos presenciales.

En el interior de la vivienda se encontraban también dos perros y dos gatos que fueron rescatados en buen estado. Sin embargo, fue la salvación del loro lo que captó la atención de quienes estaban en la zona.

Según ha relatado una testigo, dos bomberos sacaron una gran jaula a la terraza y, sin perder un segundo, comenzaron a hacerle la reanimación cardiopulmonar al ave, mientras le suministraban oxígeno. Desde el cuerpo de bomberos han confirmado el rescate, y han asegurado que todos los animales de la vivienda están a salvo.