Ibiza

Los bomberos de Ibiza alucinan con su último trabajo: "Un rescate diferente"

Ponen a salvo a un guamacayo jacinto que se había encaramado a una palmera

El loro rescatado por los bomberos

El loro rescatado por los bomberos / D.I.

Redacción

Los bomberos de Ibiza han tenido que realizar "un rescate diferente" en la rotonda de Can Negre, donde fueron convocados por el dueño de un guamacayo jacinto que había extraviado a su mascota.

"Con ayuda de nuestra autoescala y la importante colaboración de su propietario, conseguimos ponerlo a salvo sin sufrir ningún daño", explican los bomberos en sus redes sociales, en las que adjuntan un vídeo del momento.

Y es que este tipo de aves tienen "una excelente visión diurna, pero ven muy mal de noche", lo que convierte en "especialmente delicadas este tipo de intervenciones".

"Una actuación simpática y poco habitual que demuestra que en nuestro trabajo cada día puede sorprendernos", resumen los bomberos ibicencos.

