Arranca ‘dTAPASxIBZ’, la gran ruta gastronómica de Ibiza con más de veinte restaurantes participantes

Ibiza da un nuevo paso en su apuesta por la gastronomía como atractivo turístico y cultural con la primera edición de ‘dTAPASxIBZ’, una ruta y concurso de tapas que se celebra del 22 al 26 de octubre y que reúne a más de una veintena de restaurantes de la ciudad.

La cita, organizada por AgenciaCom con el patrocinio de Trasmed y el respaldo del Ayuntamiento de Eivissa, ha sido presentada oficialmente este martes a bordo del buque 'Ciudad de Barcelona', con la presencia de autoridades, representantes del sector y prensa especializada de Valencia.

Durante el acto, se ha destacado el objetivo del evento: dinamizar el sector de la restauración en temporada media, reforzar la imagen de Ibiza como destino gastronómico durante todo el año y poner en valor la cocina local y de proximidad.

El concurso cuenta con un jurado de alto nivel formado por el chef Óscar Molina (estrella Michelin en La Gaia), el cocinero Koldo Royo (presidente de Ascaib) y el reconocido restaurador madrileño Sacha Hormaechea (El Fogón de Sacha), que recorrerán los locales para seleccionar la mejor tapa de la ciudad. El establecimiento ganador podrá representar a Ibiza en el Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 2026, siempre que sea preseleccionado por el jurado nacional.

Los restaurantes

Los asistentes podrán disfrutar de una ruta gastronómica por Vila, degustando las propuestas de los restaurantes participantes —Bona Brasa, Es Mercat, Can Tina, Ficus Food Lab, CBBC Ebusus, La Barrita Ibiza, Kaixo Ibiza!, Remo Ibiza, Sa Nova Llum Ibiza, Los Salaos, El Charlotte o Jara at The Standard— y votar su tapa favorita a través de la web oficial.

El evento, que busca fomentar la creatividad y la conexión entre tradición y territorio, cuenta también con el apoyo de Pimeef, Ferib, CAEB y Asacaib, además de diferentes empresas colaboradoras.

Con esta iniciativa, Ibiza amplía su calendario gastronómico más allá del verano y refuerza su identidad culinaria como destino de calidad, innovación y sabor mediterráneo.