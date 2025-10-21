Armin Heinemann: "La gente que no ha sufrido no sabe qué es la felicidad, ni qué es la vida, ni sabe nada"

"La gente que no ha sufrido no sabe qué es la felicidad, ni sabe qué es la vida, ni sabe qué son los otros seres humanos, ni sabe nada. Le doy muchas vueltas a este asunto porque hoy en día hay una tendencia a querer solo la felicidad, lo bueno, lo bonito y lo agradable, y lo que no lo es se lo quieren quitar de encima, y eso no es la vida", afirma Armin Heinemann (Mönchengladbach, Alemania, 1942), quien a sus 83 años se ha embarcado en una nueva aventura, ‘Sueños’, un espectáculo de danza-teatro que combina tango y butoh, dos elementos presentes ya en su proyecto anterior, ‘Regreso al amor’. Este nuevo montaje, que el promotor cultural alemán ha hecho expresamente para la isla en la que residió casi medio siglo, se estrenará el 2 de noviembre a las 18.30 horas en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulària.

Precisamente el sufrimiento y el dolor, sentimientos que, afirma, conoce muy bien, están muy presentes en el origen de esta nueva obra: "Me ha motivado el tema del butoh y del tango, porque, en realidad, los dos nacen del sufrimiento, del dolor. Es un tema que me interesa muchísimo, lo de buscar el equilibrio entre ambos elementos. Yo estoy convencido de que la felicidad no existe si no hay dolor. Van en pareja".

"El tango nació en los barrios pobres de Buenos Aires, rodeado de mucho sufrimiento, porque la población allí vivía en condiciones inhumanas y era muy infeliz. El butoh nació en Japón, en los años 50, después de haber atravesado una experiencia como los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki", comenta el creador, que destaca que, nacido y criado en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta que se hacía era la misma que aquellos argentinos y japoneses: "La gente se preguntaba cómo superar todo eso, igual que yo me pregunté que hacía yo en un país destruido donde más de un 80% de los hombres habían muerto en la guerra. Ante una situación así lo que hay que hacer es enfrentarse con ese sufrimiento y hacer algo con él, emplearlo como una fuente de energía y sacar de eso, por ejemplo, el tango o el butoh, algo creativo y bonito, que te proporciona felicidad, que te hace crecer y que te lleva a otro nivel".

"Viví mi juventud en medio del dolor y el sufrimiento en una Alemania completamente destrozada. Conozco bien esos sentimientos y estoy muy agradecido de haber podido vivir esa experiencia que no tienen los que han nacido en un lugar o en un tiempo de paz porque eso me ha permitido poder experimentar la felicidad", continúa Heinemann, quien considera que este sentimiento "no es una gran fuente de energía para desarrollarse interiormente ni para llegar a algo en la vida".

Con el título del nuevo espectáculo, 'Sueños', (entradium.com/events/suenos-dreams-traume), se refiere "a los sueños de los personajes que están en el escenario, que, como en la vida real, pueden ser castillos en el aire o pesadillas. Hay una mezcla de las dos cosas".