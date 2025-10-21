Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Un accidente sin víctimas en la Pujada a sa Cala

Un accidente sin víctimas en la Pujada a sa Cala | TONI ESCOBAR

Un accidente sin víctimas en la Pujada a sa Cala | TONI ESCOBAR

Redacción Ibiza

La 40 edición de la mítica prueba automovilística ibicenca tuvo su dosis de tensión con la salida de la carretera del coche de Juan Antonio Orvay. Por suerte, el conductor y su copiloto salieron ilesos del trance y ayudaron a los comisarios de la organización a dar la vuelta al vehículo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents