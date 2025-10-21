El álbum
Un accidente sin víctimas en la Pujada a sa Cala
La 40 edición de la mítica prueba automovilística ibicenca tuvo su dosis de tensión con la salida de la carretera del coche de Juan Antonio Orvay. Por suerte, el conductor y su copiloto salieron ilesos del trance y ayudaron a los comisarios de la organización a dar la vuelta al vehículo.
