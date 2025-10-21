Más de 1.200 personas disfrutan del Oktoberfest de Marina Ibiza
Tres días de música, gastronomía y tradición bávara llenaron de ambiente la explanada del puerto
Marina Ibiza acogió del 17 al 19 de octubre una nueva edición de su Oktoberfest, que reunió a más de 1.200 asistentes en tres jornadas de música, gastronomía y diversión inspiradas en la tradición bávara. La cita, organizada junto a Michl Marine, celebró su octava edición con una amplia participación de residentes, tripulaciones y familias.
La explanada de marina seca se transformó en un gran biergarten decorado con guirnaldas, carpas y mesas corridas, donde no faltaron los pretzels, codillos, salchichas y cervezas artesanales, además de una nueva caseta de degustación de vino y cava.
Ambiente festivo y familiar
El viernes y sábado estuvieron dedicados al público adulto, con actuaciones en directo y ambiente festivo, mientras que el domingo al mediodía fue el turno de las familias, que disfrutaron de juegos tradicionales como el martillo de fuerza, el tiro a la lata o los dardos, junto con novedades como la Pesca de patos y el Fotobox.
El Oktoberfest de Marina Ibiza, impulsado junto a Michl Marine y con la colaboración de 13 patrocinadores, se ha consolidado como una de las citas más esperadas del cierre de temporada en el puerto, combinando espíritu náutico y tradición alemana en un ambiente abierto y participativo.
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Un joven revela sueldo, horario y ahorros tras hacer temporada en Ibiza: 'Si vas a tocarte los huevos, olvídate
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años