La vivienda, «una cruz» para las pymes de Ibiza

«Es una cruz que tenemos que soportar y no le veo solución a corto plazo. Los precios que se están pidiendo por un piso o una habitación son inasumibles. Hay trabajadores que están a gusto y están en plantilla desde hace muchos años y que de repente te dicen que se van porque les suben 800 euros el alquiler». Daniel Ramón, presidente de la Associació Pitiüsa de l’Empresa Familiar, señala que la problemática habitacional también es un handicap para las empresas pequeñas a la hora de completar plantillas.

«Está claro que hay que promover que la gente tenga un hogar digno y a un precio razonable, pero, por otro lado, entiendo a los propietarios de un piso que no quieren volver a alquilar porque han sufrido impagos, desperfectos y les han dejado facturas de luz o agua sin liquidar», añade en conversación con este diario. «Si alguien no puede pagar, el propietario tiene que recuperar el piso en dos meses o alguien debe hacerse cargo. No se le puede pasar este problema al dueño», añade.

Ramón lamenta lo que califica como «descompensación en la protección al inquilino y la protección al propietario», del que afirma que está «totalmente desamparado». Además, destaca que las viviendas protegidas o de precio limitado no son una medida para el corto plazo porque se necesitan años para construirlas.