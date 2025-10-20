Sant Joan ofrece hasta 1.800 euros para ayudar a pagar el alquiler

El Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas destinadas a facilitar el pago del alquiler de la vivienda habitual para las personas residentes en el municipio.Este año, según indica el Consistorio, se han aprobado las bases reguladoras de la convocatoria con una dotación total de 162.252 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo proporcionar apoyo económico a las personas o familias que cumplan una serie de requisitos y no cuenten con cobertura suficiente de otros planes de ayudas al alquiler, contribuyendo así a garantizar el acceso a una vivienda digna dentro del municipio.

Los requisitos

Ser mayor de edad y estar empadronado en Sant Joan durante al menos cuatro años de forma ininterrumpida o cinco años en los últimos ocho.

Ser titular de un contrato de alquiler formalizado legalmente y estar al corriente del pago de los recibos correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2025.

Los ingresos anuales no pueden superar los 33.600 euros en unidades unipersonales y los 58.800 euros en unidades de convivencia con más miembros.

No haber sido condenado por delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas en los últimos 5 años.

Importe de las ayudas:

Para solicitantes de hasta 35 años y a partir de 65 años: hasta 1.800 euros.

Para el resto (entre 36 y 64 años): hasta 1.600 euros.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes se podrán presentar a través del Registro General del Ayuntamiento o por los medios previstos en la Ley 39/2015, a partir de la publicación del extracto en el BOIB y durante un periodo de 20 días naturales. Los formularios y la documentación requerida se pueden consultar y descargar desde la web municipal: www.santjoandelabritja.com.