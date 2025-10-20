Un intento de violación, un macabro hallazgo, ahogados y un drogado liándola en un balcón: verano de 2025 en una playa de Ibiza

Los vecinos del paseo de Platja d’en Bossa no habían vivido un verano como el de este 2025. No recuerdan una temporada en la que vieran tantas veces a la policía (tanto la local como la nacional) visitando el paseo. Y no para labores de vigilancia, sino atendiendo a sucesos graves.

Un pie humano en la orilla

El más reciente, seguramente el que más ha llamado la atención, fue el macabro hallazgo del 10 de octubre. A primera hora de la mañana un hombre que paseaba a su perro por la playa encontró en la orilla, a la altura de la calle Fray Luis de León, un pie humano.

A las ocho de la mañana ya había varias patrullas de la Policía Nacional desplegadas por la zona, concentradas en evitar que los curiosos que a esa hora paseaban y corrían por allí se acercaran a la extremidad. Para ello, los agentes bloquearon el paseo con los coches patrulla.

Vídeo: Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa / M. T. M.

También tuvieron que proteger el pie de las olas, que en alguna ocasión amenazaron con llevárselo de nuevo al mar, cosa que los agentes impidiern sujetándolo con un palo. Tanto los turistas de un hotel pegado a la playa como los vecinos y los usuarios de un gimnasio siguieron con interés las pesquisas policiales.

A las nueve de la mañana llegaban los forenses, que hacían las primeras pruebas al pie antes de llevárselo a la Comisaría de Ibiza, donde continuaron con la investigación para intentar descifrar a quién correspondía.

Un drogado en el balcón

También con acción a primera hora de la mañana se levantaron los vecinos del paseo el 3 de octubre. En aquella ocasión, en cambio, los despertaron los gritos procedentes de una cuarta planta de uno de los bloques del final del paseo.

Un hombre que había consumido sustancias estupefacientes estaba intentando arrojarse por el balcón, tenía ya una pierna fuera de la barandilla, mientras otras personas trataban de impedirlo. Entre ellas, varios agentes de policía, dos de los cuales acabaron heridos.

DI

El suceso, grabado por un vecino, sacó a la luz la complicada situación que vive la comunidad de propietarios con este piso desde hace años. Propiedad de una mujer que trabaja en el aeropuerto de Mallorca, lo alquiló a un italiano que desde el primer día ha dado problemas: fiestas, ruidos, alquiler ilegal… Afirman, además, que en el piso se vende droga y se ejerce la prostitución.

De la misma manera, los vecinos, que han denunciado el caso tanto al Consell como al Ayuntamiento de Ibiza y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, explican que han vivido situaciones intolerables, como cuando el italiano bajó a la piscina comunitaria, llena de niños, una tarde, y esnifó cocaína en el borde de la piscina y mantuvo relaciones sexuales con una de sus inquilinas a la vista de todos. Ni siquiera en aquella ocasión los agentes actuaron, denuncian. Según relatan, la dueña del piso sabe todo lo que pasa, ya que el administrador se lo comunica, pero no hace nada.

Desde el Consell de Ibiza confirmaron que la vivienda cuenta con un expediente abierto por alquiler turístico ilegal.

Intento de violación

“¿Te has enterado de lo del intento de violación? Ten cuidado”. Es la pregunta con la que amanecía el barrio el 17 de septiembre. Sobre las 5.30 horas de la madrugada el 112 recibió un aviso que llegó tanto a Policía Local como Nacional, que es quien se hizo cargo del suceso.

Según fuentes policiales, un hombre abordó a una chica en el paseo, la coaccionó para que bajara a la playa y allí le realizó tocamientos. Consiguió escapar aprovechando que unos turistas se acercaron a la zona. El agresor huyó, explicaba la policía.

La agresión no pillaba por sorpresa a los vecinos del paseo, que temían que algo así acabara pasando, dado que registra un elevado trásito de personas durante la noche y la madrugada: gente volviendo a sus hoteles desde la discoteca y la zona de fiesta de Sant Josep, personas que duermen en los jardines, personas de botellón… Denunciaban que apenas hay vigilancia policial y que, además, la zona está muy oscura porque la mitad de las farolas no funcionan.

Muertes en la arena

Durante el verano, dos personas han fallecido en la arena de la zona de Vila de Platja d’en Bossa: una turista de 51 años y un hombre español de 71. La mujer murió el 19 de agosto por la tarde, después de que uno de los socorristas la rescatara del agua al ver que algo no estaba bien. La sacó del mar ya inconsciente y fue imposible reanimarla.

Muere hombre ahogado en Ibiza / DI

El 29 de junio falleció un hombre de 71 años unos metros más al sur, en la playa a la altura de la calle Algarb. Los socorristas trataron de reanimarle durante casi una hora después de sacarle del agua, sin embargo, no fue posible.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias, una básica y una UVI móvil, además de varias patrullas de policía.