Vía crucis sin Semana Santa este sábado en las calles de Ibiza

Ibiza acoge este fin de semana el III Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un encuentro que se celebrará del 24 al 26 de octubre bajo el lema 'Ibiza: un patrimonio vivo' y que reunirá a representantes de las 15 ciudades españolas reconocidas por la Unesco.

El congreso está organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías de Ibiza y Formentera, junto con el Obispado de Ibiza, y cuenta con el patrocinio del Consell insular e Ibiza Travel, además de la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, el Arxiu d’Imatge i So y el Museu Etnogràfic, entre otras entidades locales.

El evento combinará ponencias académicas, actos litúrgicos, pasacalles, exposiciones y actividades culturales, con el objetivo de reforzar el vínculo entre la fe, el arte y el patrimonio en un contexto que aúna religiosidad, tradición y cultura.

Viernes 24 de octubre: inauguración oficial

La jornada inaugural comenzará a las 17.30 horas con un pasacalles de la Agrupación Musical Jesús del Gran Poder, que recorrerá las calles desde la Parroquia del Salvador de la Marina hasta la Parroquia de San Pedro (El Convent).

A continuación, se celebrará la Santa Misa de apertura, presidida por el obispo de Ibiza, monseñor Vicent Ribas Prats, y solemnizada por el Coro Amics de sa Música, bajo la dirección de Nélida Boned.

Después de la misa tendrá lugar el acto oficial de bienvenida, en el claustro del Ayuntamiento de Eivissa, donde se inaugurará la exposición fotográfica '15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, 15 formas distintas de Semana Santa'. La jornada se cerrará con un concierto coral a cargo del Cor Ciutat d’Eivissa, dirigido por Miguel San Miguel.

Sábado 25 de octubre: ponencias y Vía crucis

El sábado estará dedicado al análisis y la reflexión sobre el papel de las cofradías, la conservación del patrimonio religioso y el turismo cultural. Las actividades se desarrollarán en la sede de la Universitat de les Illes Balears en Ibiza y Formentera, con una oración inicial presidida por monseñor Ribas y la intervención de Nieves Jiménez Bonet, presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías de Ibiza, que inaugurará la jornada académica.

El reverendo José Gabriel Vera Beorlegui, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Medios de Comunicación Social, actuará como presentador y moderador de las ponencias, que abordarán temas como la vigencia de la religiosidad popular, la imaginería religiosa o el papel de las cofradías como guardianes del patrimonio.

Entre los ponentes figuran:

Monseñor Mikel Garciandía Goñi , obispo de Palencia: 'Las cofradías y hermandades en la sociedad occidental del siglo XXI'.

, obispo de Palencia: 'Las cofradías y hermandades en la sociedad occidental del siglo XXI'. Monseñor Pablo Delclaux de Muller , director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural: 'El culto católico a las imágenes'.

, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural: 'El culto católico a las imágenes'. Pilar Gordillo Isaza , directora gerente de EVOCARTE: 'El ciclo de la Pasión: una iconografía que conmueve y golpea nuestra vida'.

, directora gerente de EVOCARTE: 'El ciclo de la Pasión: una iconografía que conmueve y golpea nuestra vida'. María José Miranda , historiadora del arte: 'La imaginería religiosa al servicio de la Palabra'.

, historiadora del arte: 'La imaginería religiosa al servicio de la Palabra'. Pilar Valdés Arroyo, directora general de la Red Mundial de Turismo Religioso: 'Cofradías y hermandades: guardianes del patrimonio y motores del turismo religioso en destino'.

Tras las conferencias, los asistentes podrán visitar la exposición 'Instantes de fe: Semana Santa de Ibiza', y por la tarde se ofrecerá una ruta guiada 'Historia y paisaje: el alma de Ibiza', con visita al Museo Etnográfico.

La jornada del sábado incluirá también la reunión anual de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial, que reúne a representantes de las 15 ciudades con este reconocimiento.

Al anochecer tendrá lugar uno de los momentos más esperados del congreso: un Solemne Vía crucis por las calles de Dalt Vila, con la imagen del Santísimo Cristo del Cementerio, acompañado del canto de los passos interpretado por la Escuadra des Amunts de Sant Miquel de Balansat y la participación de las siete cofradías de la ciudad. La procesión saldrá de la Parroquia de San Pedro (El Convent) y culminará en la Catedral de Ibiza, donde permanecerán expuestas las imágenes titulares. El día finalizará con una cena de gala.

Imagen de archivo de la procesión de Viernes Santo en Ibiza. / Toni Escobar

Domingo 26 de octubre: clausura y despedida

La jornada de clausura incluirá una visita teatralizada por Dalt Vila, un recorrido por el Museo Diocesano y la Misa Jubilar de las Cofradías, presidida por el obispo Vicent Ribas.

A las 13 horas se celebrará el acto oficial de clausura con una exhibición de ball pagès, a cargo de la Colla de Sa Bodega, y una degustación de productos locales en la plaza de la Catedral.

Valoraciones institucionales

Durante la presentación del congreso, la presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías, Nieves Jiménez Bonet, destaca “la importancia de que Ibiza, una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo y Patrimonio Mundial desde 1999, sea sede de un encuentro que refuerza el vínculo entre el patrimonio material y el inmaterial”.

Por su parte, el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, subraya que este evento “permitirá poner en valor la riqueza cultural y espiritual de las celebraciones de Semana Santa y la diversidad de formas en que la fe se expresa en las distintas ciudades Patrimonio”.

Desde el Consell de Ibiza, se destaca el impacto que este tipo de congresos tienen en la promoción cultural y turística del destino. “Ibiza demuestra que es mucho más que sol y playa: también es historia, arte, tradición y fe”, señalan.

El programa completo y el formulario de inscripción están disponibles en el portal oficial de la Junta Coordinadora de Cofradías de Ibiza: www.cofradiasibiza.org.