Las ventas crecen un 30% en Ibiza pese a que la hipoteca media se dispara a 447.000 euros

Los precios de los inmuebles en Ibiza y Formentera son tan (estratosféricamente) elevados que lo más sencillo es imaginar que las ventas deberían tender al estancamiento. Pero nada más lejos de la realidad. En los siete primeros meses del año, entre enero y julio, las compraventas en las Pitiusas crecieron un 29,87%, las constituciones hipotecarias experimentaron un incremento del 56% y el importe acumulado de estas aumentó un 60% respecto a 2024, según los últimos datos publicados por el Instituto balear de Estadística (Ibestat). Es más, la hipoteca media ya asciende a 446.633 euros, 10.500 euros más que hace un año.

De los datos del Ibestat cabe imaginar un actividad desenfrenada en las notarías y en los bancos pitiusos, donde no deben dar abasto para dar fe y constituir hipotecas. En siete meses se formalizaron 1.139 compraventas de viviendas en este archipiélago, 262 más que en ese mismo periodo de 2024, lo que supone un incremento interanual de casi el 30% (29,87%).

Gran aumento hasta julio

Y eso se tradujo en un aumento inusitado de las operaciones hasta julio. El Ibestat habla de 873 hipotecas constituidas sobre viviendas en Ibiza y Formentera, 314 más que en ese periodo de 2024 (+56%) y la cifra más elevada desde el boom inmobiliario (a excepción de 2017 y 2015). Lo que llamá aún más la atención es que el importe acumulado de esas hipotecas es elevadísimo: nada menos que casi 390 millones de euros, 146 millones más que entre enero y julio de 2024, lo que representa un incremento del 59,9%. Es una cifra tan alta que hay que remontarse a 2007 (a un año de la debacle de Lehman Brothers) para hallar una cantidad más alta (472 millones).

Eso sí, mientras en 2007 hubo el triple de operaciones (hubo 2.648) y el valor medio de las hipotecas sobre viviendas fue de 178.510 euros, las operaciones en este 2025 se elevan a una media de 446.633 euros, 10.500 euros más que en 2024.

Sólo en el mes de julio se batieron récords: la hipoteca media llegó a los 592.828 euros, lógico debido no sólo a los precios de los inmuebles ‘normales’, sino también a los de villas que se cotizan en millones (a veces con dos dígitos). La diferencia es abismal si se compara con lo que sucede en Mallorca, donde la hipoteca media en los siete primeros meses de 2025 asciende a 280.302 euros, 166.000 euros menos que la pitiusa.

A juicio de Zenón Helguera, delegado en las Pitiusas del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, este incremento de hipotecas «responde, primero, a que un alquiler hoy en día cuesta más caro incluso que una letra de hipoteca. Segundo, también hay que tener en cuenta que hay personas que prefieren apalancarse, es decir, no descapitalizarse al hacer una compra de una vivienda». El dinero está ahora barato y los bancos apenas ponen objeciones, así que los inversores prefieren que se lo presten antes que echar mano del que tienen en sus propias cuentas corrientes.

Helguera explica que existe «una cierta cantidad de propiedades que se compran con producto financiero extranjero. Es decir, con garantías en otros países y con créditos hipotecarios en otros países donde los compradores pueden tener o más facilidad para la obtención, por ser clientes habituales de un banco en su tierra, o más garantías financieras».

«Medidas ejemplares»

Este agente de la propiedad inmobiliaria cree que una mínima parte de ese incremento de las compraventas y de las constituciones de hipotecas procede de propietarios que se desprenden de sus inmuebles plurifamiliares ante el riesgo de seguir ofreciéndolos ilegalmente a turistas: «El inversor que compró pisos para alquilarlos a turistas y que poco a poco va notando cómo el cerco de las instituciones se va apretando, no es de los que vayan a alquilar esos inmuebles para todo el año. Lo que hace es ponerlos en venta para invertir luego en otros lugares donde sí es legal alquilarlos a turistas. Una parte del producto inmobiliario que está en el mercado actualmente sí puede ser de propiedades que estaban destinadas a alquiler turístico sin licencia, ya que las medidas del Consell, que son ejemplares para todas las islas, y de hecho las primeras en toda España, son bastante apabullantes en cuanto al resultado».

Haberlos, haylos, pero «no es una parte significativa en el mercado actual. Los primeros que invirtieron y que se encontraron con esta situación ya empezaron a venderlos hace cinco o seis años. Con lo cual, lo que queda es un remanente, de la misma manera que puede quedar todavía algún remanente de personas que son más valientes que nadie, o suicidas, y que aún alquilen de manera ilegal a turistas».